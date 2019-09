I když jde o téma nepříjemné, policejní svodky jsou plné komických příběhů, za kterými je „jen“ hmotná škoda různé výše. Považte, co to muselo být za koumáka, který se oknem vloupal do kravína v obci Sazomín, kde ukradl čtyři hliníkové konve o objemu 18 litrů. Co s nimi potom dělal, bůhví…

To na Příbramsku se zase našli dva zloději, kterým zřejmě chyběl pohon pro posuvnou bránu. Při přestříhávání kabelu ovšem způsobili zkrat, čímž na sebe upozornili majitele, a dali se na útěk. Dva výlupky dopadla policejní hlídka nedaleko činu.

Kuriózní vloupání se stalo také na Svitavsku. Tam pachatel rozbil okno rodinného domku a vnikl dovnitř. Na místě činu nic neukradl a policie po něm ani nemusela pátrat. Mladý zloděj totiž usnul na pohovce, kde ho majitelé ráno vzbudili už s policií.

Na Chrudimsku zase riskoval až tříletý trest ve vězení v minulosti trestaný muž, který se vloupal do prodejny mobilních telefonů. Místo opravdových mobilních telefonů bohužel pro něj odcizil pouze makety v hodnotě pár desítek korun. Naopak štěstí měl zloděj, který se ve Strakonicích vloupal do stánku se zmrzlinou, kde místo vanilkové a pistáciové našel v pokladničce 27 tisíc korun. Tomu se říká trefa.

Chce to kvalitní dveře

Michal Barbořík, vedoucí odboru prevence kriminality ministerstva vnitra, prozradil Deníku, že každých dvacet pět minut dojde v Česku ke vloupání. U rodinného domu k němu dojde každé tři a půl hodiny, u bytu každé čtyři hodiny, u chaty nebo chalupy každých šest hodin. Podle statistik se pachatelé dostávají do bytů a domů nejčastěji překonáním vstupních dveří a dále přes balkon nebo oknem. U vstupu oknem nebo přes balkon je pachatelé nejčastěji překonají násilím, v létě ale často využívají toho, že jsou okna či balkony otevřené. V posledních letech zloději vnikají i do vyšších pater, kam se většinou spouštěj ze střechy.

Samotný zámek většinu zlodějů neodradí. Proto je dobré pořídit si bezpečnostní dveře, závory, alarmy nebo jiné elektronické zabezpečovací systémy.

„Kvalitní bezpečnostní dveře jsou vždy tuhé kovové konstrukce, s celoplošným plechovým krytím, ocelovou kostrou a rozvorovým systémem. Dveře jsou obvykle zajištěny v deseti až dvaceti bodech a jsou vybaveny kvalitní bezpečnostní vložkou, odolnou proti odvrtání, vyhmatání planžetou, vibračním planžetám i metodě SG. Vlastní dveře jsou rovněž vybaveny speciální ochrannou vložkou a zámkem. Samozřejmě musejí mít i příslušné certifikáty a atesty,“ říká Ivan Pavlíček, odborník na zabezpečení ze společnosti NEXT.

Kvalitu dveří poznáte i podle jejich bezpečnostní třídy. „Výrobky 1. a 2. třídy jsou sice levnější, ale jejich odolnost je mizivá. Obvykle je lze otevřít během pár minut obyčejným šroubovákem. Skutečné bezpečnostní dveře začínají od 3. bezpečnostní třídy. Pro soukromé či firemní objekty je obvykle maximem 4. bezpečnostní třída,“ vysvětluje odborník s tím, že se dveřmi 5. a 6. třídy se setkáte v objektech, jako jsou banky, elektrárny nebo vojenské objekty.

Základní zabezpečení by měl mít každý

Pokud bydlíte například v přízemí činžovního domu, kde je riziko, že do vašeho bytu může zloděj vniknout oknem, vyplatí se pořídit si na ně mříže nebo bezpečnostní fólii. Mechanické zabezpečení můžete doplnit i elektronickým zabezpečovacím systémem. Třeba tím, který je napojený na pult centralizované ochrany některé bezpečnostní agentury. Instalaci bezpečnostních technologií či softwaru a poskytování doplňkových bezpečnostních služeb nabízí také společnost SSI Group. Právě na dispečink této firmy si prostřednictvím výše zmíněného pultu centralizované ochrany můžete připojit svůj byt, dům, chatu nebo třeba kancelář.

„K ochraně majetku nabízíme poplachový, zabezpečovací a tísňový systém, tedy zabezpečení nemovitostí pomocí různých bezpečnostních technologií, ať už pohybových detektorů, magnetických prvků, nebo kamerového systému, a také fyzické patroly objektu,“ vyjmenovává Jaroslav Čehovský, specialista bezpečnostních technologií společnosti SSI Group, která je v těsném kontaktu s Policií ČR.

Když odjíždíte na dovolenou, váš dům nebo byt by neměl upozorňovat okolí, že nikdo není dlouhodobě doma. „Nejlépe je domluvit se se sousedem na pravidelném vybírání poštovních schránek či na zalévání kytek. Setkal jsem se i s rozvěšeným prádlem na venkovních sušácích u rodinných domů. Pokud je v nemovitosti nainstalováno elektronické zabezpečovací zařízení, doporučuji samozřejmě kontrolu tohoto systému a taktéž kontrolu stavu kreditu na GSM kartě. Hodně využíváno je také zapojení halogenových venkovních svítidel spínaných pohybem,“ radí Jaroslav Čehovský a dodává, že majetek bychom si měli chránit vždy, nejen po dobu, kdy jsme na dovolené.

Pro chataře a chalupáře, kteří svá prázdninová obydlí brzy opustí, zůstává podle specialisty bezpečnostních technologií společnosti SSI Group nejspolehlivějším řešením instalace běžného zabezpečovacího systému s certifikací na daný stupeň zabezpečení, byť třeba jen s několika málo bezdrátovými detektory.

„Takto zajištěná chata je chráněna i proti sofistikovanějším útočníkům. Vykrádači chat a chalup však zpravidla nebývají úplní lumenové vybavení nejmodernější technikou, a tak stačí jednodušší systém, jehož výhodou u zazimovaných chat může být naprostá nezávislost na elektrické energii,“ říká Jaroslav Čehovský. A kolik peněz si máte připravit dejme tomu na kameru napojenou na pult centrální ochrany? „Různých typů kamer jsou dnes na trhu tisíce. Pokud bychom v rámci tématu vybírali z kamer pro domácí použití, s připojením skrze běžnou síť Wi-Fi a třeba s integrovaným detektorem pohybu, vejdeme se do tří tisíc korun,“ uzavírá odborník z SSI Group. Nutno dodat, že dnes už existují i různé mobilní aplikace, jejichž prostřednictvím se dá základně zabezpečit váš majetek třeba jen s pomocí dvou mobilních telefonů.

Opatření, která mohou předejít vloupání



*Základní věcí je zamykání a zavírání oken i dveří, a to i pokud odcházíte na krátkou dobu. Nikdy neschovávejte klíč pod rohožku nebo do květináčů a na vizitkách u zvonků je lepší uvádět jména bez titulů, které ve zlodějích vyvolávají představy o movitých obyvatelích.



*Pokud odjíždíte na delší dobu, sdělte to pouze nejbližším lidem, kterým důvěřujete. A někoho z nich požádejte, aby v době vaší nepřítomnosti na vaši nemovitost dohlédl, zaléval květiny, sekal trávník, pravidelně vybíral schránku na dopisy a podobně. Udržujte dobré vztahy se sousedy, se kterými si pak můžete vaše obydlí vzájemně hlídat.



*Je vhodné nainstalovat elektronické zabezpečovací zařízení nebo alespoň zařízení, které bude v nepravidelných časech zapínat světla či televizi, a udržovat tak zdání, že v bytě nebo domě někdo je. Zloděje může od vloupání odradit také venkovní světlo s fotobuňkou reagující na pohyb nebo hlásiče rozbití skla. Zastrašit je dokáže i štěkající hlídací pes.



*Dbejte na to, aby keře nebo stromy nezakrývaly příliš velkou část vašeho obydlí. Zloději rádi využijí možnost pracovat ve skrytu – vloupání je tak pro ně mnohem snazší. Stejně tak je vhodné nenechávat zatažené závěsy a žaluzie – zbytečně tím upozorňujete na to, že nikdo není doma.



*Nechlubte se tím, co všechno cenného doma máte. Pokud nemáte cennosti uložené v bance, nenechávejte je doma na jednom místě. Schovejte je na různých těžko předvídatelných místech nebo si pořiďte trezor. Také si poznamenejte sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků a podobně, vyfoťte je a sepište jejich seznam. Usnadníte tak nalezení a identifikaci předmětů v případě odcizení a ulehčíte práci pojišťovně a policii.



*Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké služby, prodej různého zboží a podobně. Mohou to být tipaři. Dovnitř pouštějte jenom toho, koho dobře znáte.



*Jestliže opouštíte chatu nebo chalupu, přesvědčte se, že jste zavřeli okna, zamkli dveře a hodnotné vybavení máte na vhodných místech, která nejsou vidět zvenčí. Využívejte certifikované bezpečnostní systémy. Informujte sousedy, na které je spoleh, že odjíždíte. Domluvte se s nimi, ať vám objekt občas zkontrolují. Nenechávejte v okolí chalup žádné věci, kterými můžete zlodějům usnadnit vloupání do objektu, například nářadí, žebříky a tak dále.

Byl jsem vykraden! Co teď?



Pokud jste byli vykradeni, snažte se zachovat klid a nevstupujte zbytečně na místo činu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít zbraň. Vloupání ihned ohlaste na policii a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích — tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání pachatele i vašich věcí. Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření musí co nejdříve navázat vaše rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR