V České republice se v neděli začalo s očkováním proti nemoci covid-19. První dávky vakcíny v pražské Ústřední vojenské nemocnici podali zdravotníci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a válečné veteránce Emilii Řepíkové. Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, která je zatím jediná registrovaná pro použití v Evropské unii, mají k dispozici další tři pražské a dvě brněnské nemocnice.

Babiš před začátkem očkování řekl, že vakcína objednaná Evropskou unií je nadějí k návratu do normálního života po nejhorším roku v moderní historii. Česko podle něj uplatnilo opci u firmy Pfizer, od které dostane další čtyři miliony dávek navíc, dohromady osm milionů. Celkově Česko dostane 15,9 milionu vakcín pro 8,95 milionu lidí, řekl Babiš. Premiér počítá s tím, že se bude očkovat po následujících devět měsíců.

Očkovací sérum firem Pfizer a BioNTech je první a zatím jediné, které Evropská agentura pro léčivé přípravky zaregistrovala pro použití v EU. Další vakcíny nyní posuzuje. Do tuzemska by ještě do konce roku mělo podle Blatného dorazit dalších 20 tisíc dávek, celkem má Česko zajištěno téměř 12 milionů dávek skoro pro sedm milionů osob. Centrální rezervační systém, který umožní objednat se na očkování široké veřejnosti, by měl být spuštěn od února.

Nechte se očkovat, vyzývá prezident

Prezident Miloš Zeman v sobotu vybídl všechny občany, aby se nechali proti covidu-19 očkovat. Jeho výzvu ocenila většina politiků. Opozice v posledních týdnech kritizuje postup vlády při očkování, podle ní kabinet přípravu tak masivní a logisticky náročné akce podcenil.

Vakcíny zdravotníci podávají i v Brně, očkuje se ve Fakultní nemocnici Brno. První dávku od společnosti Pfizer dostal ministr zdravotnictví Jan Blatný, který byl v nemocnici před nástupem na ministertsvo náměstkem. „Jsem rád, že máme bezpečnou vakcínu a můžu lidem ukázat, že není čeho se bát," řekl bezprostředně po očkování Blatný. Ve Fakultní nemocnici Brno po něm absolvoval očkování i ředitel zařízení Jaroslav Štěrba, následovat budou další zaměstnanci.

Očkovat se v neděli začne i v řadě zemí Evropské unie. První dávky dostanou lidé například ve Francii, Španělsku, Německu, Portugalsku, Slovensku, Řecku či Polsku.

Index rizika protiepidemického systému PES v Česku, podle něhož se mají řídit opatření proti nemoci covid-19, v neděli klesl z nejvyššího, pátého stupně na čtvrtý. Hodnota indexu se snížila ze sobotních 76 bodů na 71 bodů ze sta. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. V zemi se v neděli přitom zpřísnila opatření na pátý stupeň. Za poklesem indexu stojí snížení tzv. reprodukčního čísla z 1,05 na 0,94. Číslo udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je tedy reprodukční číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje.

Index PES byl do neděle devět dní v řadě na úrovni pátého stupně pohotovosti. Pokud se index rizika drží v horším stupni aspoň tři dny, má to být podle dřívějších informací ministerstva důvodem ke zvážení zpřísnění opatření proti covidu-19. Zatím ale v Česku stále platila jen opatření pro čtvrtý stupeň. Až v neděli se podle středečního rozhodnutí vlády opatření zpřísnila na nejvyšší stupeň. Například se musí znovu uzavřít většina obchodů a všechny provozovny služeb.

PES ve čtvrtém stupni

V naprosté většině krajů se v neděli index PES dostal na úroveň čtvrtého stupně, zatímco v sobotu byla většina krajů na pátém stupni. Nejnižší je index nadále v Praze, a to na 61 bodech, což je už spodní hranice čtvrtého stupně. Nejvyšší je s 80 body v Královéhradeckém kraji.

Údaje statistik k epidemii covidu-19 z posledních dní ale podle dřívějšího vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nejsou příliš reprezentativní. Na testy o vánočních svátcích totiž chodí výrazně méně lidí než předtím a jsou to podle Duška hlavně lidé s příznaky nebo ti, které na test poslal lékař.