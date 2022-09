VIDEO: Ví premiér, co vás trápí? Petr Fiala odpovídal na otázky ohledně energií

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) jistě ví, že lidi trápí drahé energie, potraviny, nájmy. Od toho je ale vrcholný politik, aby nejenom věděl, ale uměl si s tím poradit. Problematika stoupajících cen energií byla prvním tématem ŽIVÉ debaty Deníku. V ní jsme se konkrétně zajímali o to, jak vláda zajistí svůj slib, že nikoho nenechá padnout na dno, jakou slevu letos dostanou lidé díky energetickému sociálnímu tarifu, kdy se zopakuje pětitisícový bonus na děti do osmnácti let či co přinese státní obchodník s energiemi.

Ví premiér, co vás trápí? 1. díl debaty Deníku | Video: Deník