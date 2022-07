Z posledního jednání s lídry koaličních stran tento týden odcházeli odboráři rozladění. „Předložili nám tři varianty a my jsme přijali tu, kdy by mělo být přidáno od září. To ale nakonec sami odmítli,“ postěžoval si předseda Českomoravské komory odborových svazu Josef Středula.