Zatímco ještě před třemi lety pracovníci Českého metrologického institutu (ČMI) evidovali a “okolkovali” 118 úsekových radarů, v polovině letošního roku jich je na českých silnicích už 180 a další měřené úseky se chystají. Naposledy se například nainstalovaly hned tři radary v severočeském Českém Dubu a do konce roku se mají objevit úseková měření i v Lounech. “Počet úsekových rychloměrů každoročně roste. Na druhou stranu jsou pořád úsekové rychloměry výrazně méně četné než stacionární rychloměry měřící okamžitou rychlost vozidel,” potvrdil na dotaz Deníku generální ředitel ČMI Jiří Tesař.

Podle Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK) mají úsekové radary povětšinou smysl. “Je to forma zdviženého prstu, kdy člověka donutí dát v daném úseku nohu z plynu. A pokud se týká bezpečnosti na silnicích, tak je to dobrá forma. Problém však nastává tehdy když si je obce pořídí jen pro to, aby naplnily kasičku svou a spřátelených firem,” konstatoval mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Asi nejznámější radary, jež místo prevence sloužily jako “zlatý důl”, byly v severočeském Varnsdorfu. Tam v minulosti měřila rychlost čtyři zařízení pronajatá od soukromé firmy. Ta ale podle policie překročila zákon, z přestupků totiž neoprávněně profitovala a policisté následně navrhli obžalovat čtyři lidi a jednu firmu. Je mezi nimi také bývalý starosta Stanislav Horáček (ANO). O případu aktuálně rozhoduje státní zástupce. Nyní si hodlá město radar zakoupit a měřit by už „normálně“ měli strážníci.

Mezi republikově známé úsekové radary patří ale i například ty, které již několik let hlídají cestu do našich nejvyšších hor. Obce na hlavním silničním tahu do Krkonoš, které trápili bezohlední řidiči, osadily v roce 2015 těmito zařízeními silnice v Choustníkově Hradišti, Kocbeřích a Mladých Bucích na Trutnovsku. A vyplatilo se. Jen za prvních šest měsíců se tehdy na pokutách vybralo 16 milionů korun. A řidiči platí dál.

“Od začátku roku jsme zaznamenali již takřka 10 tisíc přestupků a vybrali jsme takřka 14 milionů korun. Největším hříšníkem pak byl šofér, který v obci jel průměrnou rychlostí 117 kilometrů v hodině,” popsala mluvčí radnice ve Dvoře Králové nad Labem, která spravuje zmiňované radary, Miroslava Kameníková. Podle ní jdou ale vybrané peníze zpět do dopravy, kdy se za ně opravují silnice a chodníky.

Pokuty za rychlost ve městech (ve správním řízení)



• U překročení rychlosti do 20 km/h nejčastěji 1500 až 2500 korun.



• U překročení rychlosti o 20 km/h je taxa 2500 až 5000 korun



• U překročení rychlosti o 40 km/h a více je sankce 5000 až 10 tisíc korun