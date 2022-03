V pátek by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo se sněhovými přeháňkami. Večer by se na silnicích mohlo tvořit náledí. Teploty by se měly pohybovat od dvou do pěti stupňů Celsia, na horách by mělo být od minus jednoho do minus čtyř stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji jsou od noci slabé sněhové přeháňky, silnice jsou sjízdné s opatrností a místy je na nich sníh. Viditelnost místy snižují mlhy. Teploty jsou ráno mezi nulou a minus dvěma stupni Celsia, na horách je až minus šest stupňů. Vyplývá to z údajů na webech meteorologů a silničářů.

Podle předpovědi by i přes den mělo být v kraji převážně oblačno, místy sněhové přeháňky, v Krkonoších a Jizerských horách bude sněžení četnější. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až pěti stupni Celsia, na horách mezi minus čtyřmi a minus jedním stupněm.

Moravskoslezský kraj

V Jeseníkách sněžilo, po silnicích na Bruntálsku a ve vyšších polohách Opavska proto musí řidiči jezdit se zvýšenou opatrností. Buď je na vozovkách vrstva nového sněhu, nebo rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Také tam sněžení zhoršuje viditelnost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice v ostatních částech Moravskoslezského kraje jsou zatím sjízdné bez omezení. Podle předpovědi meteorologů lze ale občasné sněžení nebo sněhové přeháňky očekávat v celém kraji. Na horách budou srážky četnější a bude tam mrznout.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou po sněhových přeháňkách sjízdné s opatrností. Silničáři na Ústecku a Děčínsku vyjeli ošetřit silnice už časně ráno, na Teplicku byli v terénu ještě v 7:45. ČTK to dnes řekl dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

"Silnice jsou vlhké, ale zatím to není nic dramatického, co se sněžení týče," doplnil dispečer. Zbytky rozbředlého sněhu mohou ležet ve vyšších polohách na celém území kraje, vyplývá z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Meteorologové očekávají, že sněhové přeháňky budou celý den, na horách občasné sněžení. Večer by měly srážky postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou šesti stupňů Celsia, na horách bude maximálně kolem nuly.