Být trenérem a mít ve svém týmu vlastního syna? V nižších fotbalových soutěžích nic neobvyklého. Zahrát si s ním po boku mistrovský zápas? To už je něco, čeho se jen tak někdo nedočká. Této radosti se v minulých dvou sezonách několikrát dostalo 43letému Janu Šimrovi, který se svým potomkem nastoupil na hrotu útoku vršovického Unionu v pražském přeboru.

„Je to splněný sen,“ usmívá se. „Když jsme spolu hráli úplně poprvé, tak jsem se trochu obával, jak zápas zvládne, ale moc se mu povedl,“ zdůrazňuje. Na fotbalové bitvy po boku táty nadšeně vzpomíná také Jan mladší: „Byl to super zážitek,“ přiznává 17letý útočník.

Podařená premiéra

Poprvé si spolu Šimrovi zahráli v květnu loňského roku za béčko Unionu. „Honza tehdy teprve sbíral zkušenosti mezi dospělými. Vlastně je sbírá pořád,“ vypráví táta. Mladší z rodinného klanu přiznává nervozitu. „Během zápasu mě táta uklidňoval a já si jeho rady bral k srdci,“ děkuje.

Gól sice nedal(i), ale po remíze 3:3 s Tempem B bylo ve Vršovicích stejně veselo. Role otec - syn se prý na hřišti ruší, jde „o spoluhráče“. Co myslíte, dokázal by třeba syn tátovi vynadat za špatnou přihrávku? „Ano,“ vyhrkne junior. „Ale on by mi špatnou nedal,“ uchechtne se.

Jen žádný stres

Dobrá nálada z obou mužů jen čiší. A vzájemná důvěra. Jinde otec svého chlapce od útlého věku tlačí do fotbalu, ovšem u Šimrů vládla demokracie. „Věděl jsem, co to obnáší hrát. Nechal jsem vyloženě na Honzovi, jestli ho bude fotbal bavit,“ vrací se senior k prvním sportovním krůčkům malého Jeníka. „Všude se mnou ale jezdil, třeba ještě v kočárku do Prachatic, kde jsem hrál třetí ligu.“

Jan Šimr starší je dlouholetou oporou Unionu a už několikrát oznámil, že s aktivní kariérou končí. Ale pokaždé se nechal přemluvit a na hřiště se vrátil, když bylo týmu nejhůře. Teď to ale vypadá definitivně. „Končím,“ vypálí bez přemýšlení. „Áčko šlape, k tomu máme výborné dorostence, už se vracet nechci,“ vypočítává.

Všichni ho ovšem přemlouvají a stále věří, že jeho rozhodnutí zvrátí. To Jan mladší věří v zářnou fotbalovou budoucnost. „Sním o české lize i o zahraničí,“ prozrazuje fanoušek Bohemians, za něž hraje jeho mladší bratr Vít, a Liverpoolu. Kdo ví, třeba se jednou dočká.