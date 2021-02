Vyhlášení nového nouzového stavu potvrdil během nedělního jednání vlády ministr vnitra Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci zopakoval, že situace není dobrá zejména kvůli vysoce nakažlivé britské mutaci koronaviru. Poděkoval hejtmanům, že umožnili pokračování opatření.

„Vláda se důsledně zabývala tím, aby dnešní rozhodnutí bylo v souladu s ústavou. Opírali jsme se o názory expertů i ministerstva spravedlnosti. Vyhlášení nouzového stavu se opírá o novou skutečnost, tedy o žádost hejtmanů, kteří dospěli k závěru, že nástroje, které mají k dispozici, by nebyly dostačující,“ doplnila ministryně financí Alena Schillerová.

„Poslal jsem pozvánku předsedům opozičních stran, abychom již v úterý pokračovali v jednáních,“ uvedl Babiš a doplnil, že se jednání zúčastní i zástupce Asociace krajů České republiky (AKČR). Součástí jednání s opozicí má být také konkrétní podoba pandemického zákona. Ten vláda projedná v pondělí na svém zasedání a v úterý ho hodlá prodiskutovat i s představiteli opozice.

Změny v opatřeních

„Pro podnikatele se v tuto chvíli nic nemění, pokračují v tom režimu, který byl v uplynulých týdnech,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Mění se však režim úřadů, které nově nebudou mít nijak omezeny úřední hodiny.

Drobná úprava se dotkne také ubytovacích zařízení, která nově budou moci přijmout ty klienty, kteří do lokality přicestovali za účelem zdravotní péče. To se týká i jejich nezbytného doprovodu.

Zakazuje se nově provoz knihoven jiný, než prostřednictvím výdejních okének. V případě škol bude možné vykonávat náhradní opravné zkoušky na středních školách a konzervatořích.

Vláda také umožní v rámci volného pohybu cestovat za účelem zasedání orgánů právnických osob. Pokud se však sejde 10 a více osob, budou muset používat chirurgické roušky či respirátory třídy FFP2 a musí být testovány na koronavirus.

Na pondělním jednání chce vláda zajistit, aby se od 1. března mohli do lavic vrátit alespoň někteří žáci. Podle premiéra Babiše budou členové kabinetu diskutovat především o způsobu, jakým bude prováděno testování dětí na nákazu koronavirem.

Členové kabinetu jednali s hejtmany také o zrušení nočního zákazu vycházení, otevření obchodů pod podmínkou použití respirátorů FFP2 či otevření služeb, pokud bude přítomen vždy pouze jeden zákazník a pouze na objednávku. Rozhodnutí však v těchto případech nepadlo a diskuse budou podle premiéra Babiše pokračovat.

Požadavky krajů

O tom, že hejtmani požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu, informoval již dopoledne šéf pardubického kraje Martin Netolický. „Finální slovo bude mít dnes odpoledne vláda, ale na úrovni hejtmanů jsme se shodli na podání žádosti o vyhlášení nouzového stavu na 14 dní. Požadujeme, aby vláda sdělila veřejnosti plán pro příští dny a týdny, co se týká uvolnění některých opatření,“ uvedl.

Že mezi hejtmany nepanovala stoprocentní shoda naznačil pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten podle svých slov návrh nakonec podpořil především proto, že „nedává smysl, aby Praha fungovala v jiném režimu než ostatní kraje“. Připomněl také svůj páteční slib, že bude postupovat stejně jako středočeská hejtmanka Petra Pecková.

Mezi požadavky, které AKČR schválila v usnesení, patřily postupný návrat dětí do škol, zařazení pedagogických pracovníků do očkovací strategie či zrušení omezení provozu úřadů.

Vyzvala také vládu „k pravidelným týdenním jednáním o krizových opatřeních s AKČR a všech plánovaných změnách v nich v pravidelných desetidenních periodách a vždy vyhodnocování na základě vývoje počtu pacientů na JIP a ARO“.

Co hejtmani po vládě žádají?



Rada Asociace krajů České republiky:



1. Konstatuje, že odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na Vládě ČR, žádost o nový nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení nového nouzového stavu (NS) jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní politické strany k dohodě na dalším postupu.



2. Konstatuje, že NS je výjimečný nástroj krizového řízení, proto AKČR vyzývá Vládu ČR k urychlenému projednání návrhu nového pandemického zákona v co nejkratší možné legislativní lhůtě.



3. Souhlasí s návrhem, aby postupný návrat do škol začal v termínu od 1. 3. 2021, nejprve žáci a studenti posledních ročníků a následně další ročníky. A vyzývá Vládu ČR, aby NS využila především pro zajištění těchto kroků.



4. Vyzývá Vládu ČR, aby při otevření škol došlo k zařazení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců škol a dalších školských zařízení do očkovací strategie a zajistila jejich registraci do CRS od 1. 3. 2021.



5. Vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby vzalo na vědomí návrhy AKČR na další kultivaci krizových opatření a navrhlo jejich postupné zavedení v závislosti na vývoji epidemie zejména v oblasti obchodu a služeb, kultury a amatérského sportu to co v nejkratším termínu za přesně definovaných protiepidemických opatření.



6. Vyzývá Vládu ČR, aby do 1. 3. 2021 zajistila podmínky pro samotestování ve firmách, včetně finanční podpory a vytvoření jasných podmínek pro firmy. AKČR vnímá testování zaměstnanců ve firmách jako zásadní krok pro zlepšení pandemické situace.



7. Souhlasí se zrušením omezení úředních hodin institucí veřejné správy od 15. 2. 2021.



8. Vyzývá Vládu ČR k pravidelným týdenním jednáním o krizových opatřeních s AKČR a všech plánovaných změnách v nich v pravidelných desetidenních periodách a vždy vyhodnocování na základě vývoje počtu pacientů na JIP a ARO.



Zdroj: AKČR