Vláda na dnešním zasedání rozhodla, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Pro Českou televizi to řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na večerní tiskové konferenci po jednání vlády rovněž informoval, že s platností od pátku 24. 4. bude zrušen zákaz volného pohybu osob. Roušky však budou lidé muset nosit i nadále.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (vpravo) a jeho náměstek Roman Prymula.

„Vláda schválila soudem zrušená opatření ministerstva zdravotnictví jako krizová opatření vlády podle krizového zákona,“ uvedl také Hamáček (ČSSD). Ten už dříve považoval prodloužení stavu za nutné, premiér Andrej Babiš (ANO) to ale dosud nepodporoval. V současnosti platí do čtvrtka 30. dubna. Pokud by Sněmovna prodloužení nouzového stavu neschválila, většina opatření by 1. května přestala platit.