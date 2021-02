Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách překonala hnutí ANO a zvítězila. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi z přelomu ledna a února. ANO přitom dosud v průzkumech Kantaru i dalších agentur od minulých sněmovních voleb z roku 2017 vytrvale vedlo, a to často s výrazným náskokem. Koalice Pirátů a Starostů by podle volebního modelu Kantar CZ získala 29,5 procenta hlasů a druhé ANO 26,5 procenta.

Volby, urna - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Třetí by skončila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s podílem 19,5 procenta. SPD by dostala 10,5 procenta hlasů a KSČM pět procent. Sociální demokraté, nynější koaliční partner ANO v menšinové vládě, by se se čtyřmi procenty hlasů nedostali do Sněmovny. Statistická chyba v průzkumu ale může podle Kantaru činit 1,6 až 3,6 procentního bodu. Sněmovní volby se konají letos 8. a 9. října.