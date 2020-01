Například v brněnských Židenicích už večer kvůli zavřené pokladně jízdenku nesehnal, proto nastoupil Karel Zavadil z Adamova na Blanensku do vlaku bez ní. Správně do vagonu se zeleným pruhem, který je pro cestující bez lístku určený. „Kdyby mi ale jeden muž neporadil, tak bych nastoupil do jiného, a dostal bych pokutu,“ svěřil se důchodce. O změnách netuší podle zjištění Deníku Rovnost ani další cestující.

Nová pravidla začala platit od ledna. Vagony se zeleným pruhem jsou pouze na linkách S2 z Letovic na Blanensku přes Brno do Křenovic na Vyškovsku a S3 z Tišnova na Brněnsku přes Brno do Břeclavi. České dráhy je však zatím nestihly umístit do všech souprav. Jsou pouze v novějších typech vlaků.

Někde ještě bez pruhů

Někde jsou přechodně umístěné cedule v oknech. Dopravce přislíbil, že pruhy budou na všech soupravách během ledna. „Finální označení vozů s usměrněným nástupem bude mít formu zeleného pruhu nad okny s doplňujícím textem. Bude i uvnitř vozu,“ přiblížila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Trefit do takového vagonu měl v úterý problém i redaktor Deníku Rovnost. Tabulka totiž byla jen uvnitř vlaku.

Novinka se nelíbí třeba Jarmile Závodné z Přibic na Brněnsku. „Ráno, když je tma, nemají lidé čas honit vagon s nálepkou,“ podotkla v úterý žena, která cestovala odpoledne linkou S3 z Brna.

Průvodčí v osobním vlaku mířícím z Břeclavi do Brna v úterý redaktorovi Deníku Rovnost potvrdila, že cestující bez jízdenky si zatím na speciální vagony nezvykli. „Nastupují i do jiných vagonů. Procházím je a říkám jim, jak vše funguje,“ řekla.

Vagon se zelenými pruhy:

Pouze na lince S2 z Křenovic, horního nádraží na Vyškovsku přes Brno do Letovic na Blanensku a S3 z Tišnova na Brněnsku přes Brno do Břeclavi.

Určené pro cestující bez jízdenky, aby se přihlásili průvodčímu a lístek si koupili.

V jiném vagonu lidem bez jízdenky hrozí pokuta 800 korun, pokud zaplatí na místě nebo do 5 pracovních dní, jinak 1500 korun.

Lidem bez jízdenky a v jiném vagonu hrozí pokuta osm set korun, pokud zaplatí na místě nebo do pěti pracovních dní, jinak se navýší na patnáct set. Kromě průvodčích lístky kontrolují i zaměstnanci firmy Kordis, která je koordinátorem dopravy v kraji. „Podnikají namátkové kontroly, aby za měsíc navštívili co nejvíce vlaků,“ zmínila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Zatím jen s varováním

Pokuty zatím lidé za neznalost nedostávají. „Teď je období, aby si cestující navykli,“ doplnila průvodčí. Brindzáková ujistila, že na počátku provozu plní průvodčí i revizoři především informační a školící funkci.

Problémy s novými pravidly měli první týden v lednu i někteří průvodčí. „Známá od kolegyně z práce nastupovala s kočárkem, ale průvodčí jí nepovolil, aby šla jinam než do zeleného vagonu,“ řekla Závodná.

Cestující s dítětem do tří let, s kočárkem, s jízdním kolem nebo člověk se sníženou schopností pohybu či orientace přitom smí nastoupit do jakéhokoli vagonu. Kordis zatím eviduje asi pět stížností souvisejících s úpravou v jízdném.