„S ručičkami včetně vteřinové, jako to mají například ve Švýcarsku. Každý stát si uchránil železniční hodiny, jen tady se nějak nechaly zmizet,“ poznamenalk návratu časoměřičů generální ředitel státní organizace Jiří Svoboda pro web zdopravy.cz.

Správa má už připravené první nádražní hodiny ve skladu. Přístroje jsou modrobílé, s ledkovým podsvícením. Podnik očekává, že budou lidé nad jejich podobou diskutovat. „Nebudou hned všude, ale chceme je vkusně rozmisťovat, kde to bude možné,“ prozradil Svoboda.

Debata o nádražních hodinách se strhla třeba právě na webu zdopravy.cz. „Na poměrně čerstvě opraveném, co se týká budovy, nádraží v Semilech nějaké takové zřejmě nové jsou, obvodová část v decentní hnědé barvě. Jestli na tom má zásluhu tento pan Svoboda, nebo to bylo zařízeno před ním nebo mimo něj a on s tím přichází jako se svým nápadem a zásluhou, to nevím,“ upozornil tam v diskusi Vít Jůza.

Sjednocení výbavy nádraží

Jiní cestující si na stejném místě stěžovali, že jim na nádraží v Česku daleko víc chybí znělky, lepší čekárny, pokladny, výpravčí a řada dalších věcí. „Mám tomu rozumět tak, že hodiny budou to jediné, co mizet nebude?“ ptal se jeden z diskutérů.

Jiným záměrem, který správci železnic oznámili, je sjednocení výbavy domácích nádraží. Například informačních panelů. „Jde o to, lépe stanovit, co ta zařízení umožní. Třeba i řazení vozů, aktuální a online. Na tom už se u nás pracuje,“ uvedl generální ředitel Svoboda.

Železničáři dále chtějí postupně vybavit budovy jednotným mobiliářem či zavést v zemi unifikované železniční zastávky.