Premiéři sedmadvacítky uvedli, že dosavadní jednání neumožňují s Velkou Británií uzavřít ani obchodní dohodu a že to mohou umožnit pouze nové ústupky Londýna.

„Přáli bychom si mít s Velkou Británií co možná nejužší vztah i nadále. Odejít se ale rozhodli oni, a tak nemůžeme připustit, aby po vystoupení měli lepší podmínky než jako členský stát. To by popřelo celý vnitřní trh a jeho fungování,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

„Chceme, aby se hrálo férově… Británie se rozhodla opustit EU, a pokud chce získat přístup na jednotný trh bez cel a kvót, musí učinit vstřícné kroky,“ konstatoval unijní vyjednavač Michel Barnier. Jednání se nepohnula v několika oblastech: v rovných pravidlech hospodářské soutěže, v dohledu nad dodržováním smluv a v právu rybolovu lodí EU v britských vodách.

„Potřebují dohodu mnohem více, než ji potřebujeme my,“ vzkázal do Londýna francouzský prezident Emmanuel Macron.

Johnson: Bez dohody

Britský premiér Boris Johnson už před časem oznámil, že 15. říjen je hranicí, za níž už nebude mít smysl s EU jednat, a bude třeba se připravit na ten nejtvrdší brexit na konci roku.

„EU rozhovory prakticky ukončila, když řekla, že nechce měnit svou vyjednávací pozici,“ uvedl Johnson. Britský premiér uvedl, že s variantou bez dohody je už třeba počítat.