Matka malého Volodymyra, který velmi pravděpodobně svoje křestní jméno dostal podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, měla velké štěstí. Mohla porodit ve standardní porodnici, obklopená lékaři i potřebnými přístroji, v čistém a klidném prostředí. Mnohé její krajanky však v těchto dnech přivádějí své potomky na svět v bojových podmínkách. Kvůli ostřelování rodí ve sklepeních, krytech, či prostorech metra.

Ženy, novopečené matky, však podle zaznamenaných příběhů snáší tento úděl velmi statečně. Jedním z nejslavnějších se stal příběh porodu malé Mii, která se narodila v kyjevském metru o víkendu ve stejné chvíli, kdy Putinovy jednotky posílaly na ukrajinské hlavní město rakety. Zveřejnila ho na sociální síti ukrajinská politička Hanna Hopková. Matka děvčátko porodila obklopená desítkami lidi, kteří se rovněž skrývali před palbou. „Mia se narodila ve stresujícím prostředí bombardování Kyjeva. Její matka je navzdory náročnému porodu šťastná. Bráníme životy a lidskost," napsala Hopková.

?? Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9 — Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022

Maternity hospitals in Ukraine now need to move underground as putin's animals massively shell civilians. This is Kharkiv. I am terrified to think what if newborn babies need intensive care & how it could be provided in basements. Burn in hell putin.

Photo: place_kh instagram pic.twitter.com/sNLgLDSfx1 — Olena Halushka (@OlenaHalushka) March 1, 2022

Třiadvacetileté ženě při porodu pomáhali policisté. Poté, co přivedla na svět dcerku Miu, k ní byli přivoláni záchranáři a odvezli obě statečné aktérky do nemocnice. Přestože její příběh se stal asi nejsdílenějším, nebyla jedinou Ukrajinkou, která v ten den porodila dítě za hrůzných podmínek. „Ve stejném dni se narodilo dítě rovněž ve sklepení nemocnice nedaleko od ukrajinské východní hranice. V Luhansku zase kvůli ostřelování personál nemocnice Starobilsk vytvořil provizorní porodnické oddělení v suterénu. Později, ve chvíli, kdy ruské síly spustily palbu, v tomto prostředí začala jedna žena rodit a přivedla na svět chlapce," píše server Irish Examiner.

Válečná generace

Ukrajinská politička Anastasia Radinová přirovnala situaci v zemi ke scénám, které bylo možné vidět v Londýně v době bombardování města Němci za druhé světové války. „Ukrajinské ženy teď rodí v krytech a stanicích metra při náletech," napsala na sociální síti.

Ukrainian mothers are now giving birth in shelters and metro stations during air raids. The Blitz of London 1940 is being repeated by Russia in Ukraine in 2022. NATO must make UA no fly zone. #StandWithUkriane #NoFlyZone #CloseTheSky pic.twitter.com/QHjdpnKr6M — Anastasia Radina (@AnastasiaRadina) February 26, 2022

Jelikož je zatím klid zbraní na Ukrajině v nedohlednu, podobných příběhů a emotivních fotek bude jen přibývat. Ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Ljaško sdílel snímek dětí, které se narodily v bombovém krytu v Chersonu. Snímek nazval "Tváře války". „Včera se v Chersonu, v krytu, narodili dva chlapci. Tyto dva nové životy mají ve svém genetickém kódu válku," uvedl Ljaško. Přestože to první, co chlapci uslyšeli, byl hukot dopadajících bomb, zároveň jsou podle Ljaška symbolem ukrajinského odporu proti okupaci.

Pro dítě přes oceán

Vypuknutí války na Ukrajině dokonce některým rodičům zabránilo, aby své novorozené děti vůbec viděli. Píší o tom zejména americká a australská média. Konkrétně přinášejí příběhy rodičů, kteří si nechali dítě vynosit náhradní matkou z Ukrajiny, nyní se ale kvůli válečnému konfliktu nemohou ke svému nově narozenému potomkovi dostat.

Třeba Američané Alexander Spektor a jeho partnerka Irma Nuñez si rovněž nechali odnosit dvojčata od náhradní matky z Ukrajiny. Děti jsou již na světě, do Spojených států za svými rodiči se ale nemohou dostat. A tak tráví první dny svého života místo v láskyplném prostředí ve městě, které je neustále pod palbou.

Kruté zprávy z Ukrajiny: Umírají děti, šokoval útok na nemocnici i vražda dívky

„Ambasády se uzavírají, vojenská vozidla ucpávají vozovky, sanitky jsou přeplněné pacienty z míst, kde se bojuje. Do toho všeho Rusko neustále koná nálety a míří na města raketami. Potomci Spektora a Nuñezové přišli na svět v Kyjevě. Dvojčata Lenny a Moishe se navíc narodili předčasně, a kvůli tomu vyžadují intenzivní lékařskou péči. Pokud by měly být tyto děti nyní někam převezeny, potřebovaly by speciální lékařský transport. Kyjevští lékaři telefonicky sdělili rodičům, že děti musí v nemocnici zůstat alespoň ještě další čtyři dny, než je budou moci dopravit na některou regionální kliniku, která bude alespoň trochu dále od nejintenzivnějších bojů.

Americké úřady rodičům s touto situací nepomohly, a tak zoufalý pár může své novorozené děti vídat jen prostřednictvím videohovoru s jejich náhradní matkou a modlit se, aby na nemocnici nebyl spáchán raketový útok. A také doufat, že o jejich potomky někdo bude pečovat, než najdou řešení. „Náhradní matka Katya dala našim dětem život, ale nyní už k nim není vázána žádnou oficiální povinností. Co když se rozhodne, že chce být v tuto chvíli spíše se svojí rodinou a bude chtít zachránit především sebe? Musíme najít někoho, kdo se na místě postará o naše děti," řekla Nuñezová pro The Washington Post.

Aktuálně se s partnerem snaží vyřídit odvoz ze země nejen pro novorozence, ale také pro Katyu, jejího šestiletého syna a také pro další dvě děti, které jsou oficiálně potomky amerických rodičů, reálně jsou ale uvězněné na Ukrajině, kde je porodila náhradní matka.

Děti válka děsí, jak o ní mluvit? Nezahlcujte je, hlavní je dodat pocit bezpečí

V podobné situaci jako americký pár se ocitli i rodiče z Austrálie, jimž se prostřednictvím náhradní matky rovněž v uplynulých válečných dnech narodil na Ukrajině potomek. Jessica and Kevin Van Nootenovi se však rozhodli nečekat na zázrak a na vlastní pěst se okamžitě pro novorozence rozjeli. „Přestože australské úřady vydaly varování, aby občané nejezdili po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajinu, Van Nootenovi si koupili letenky přes Dubaj do Polska, odkud by se pokusili dostat na Ukrajinu," píše list Daily Mail.

Nakonec se ale zatím pár s dcerkou neshledal. Jejich původně plánovaný let z Dubaje do Polska byl totiž zrušen a letenky rodiče museli přebookovat. Nyní čekají na další šanci.