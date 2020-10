Na počátku byla nenápadná věta předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leynenové, která minulý čtvrtek po setkání s premiérem Andrejem Babišem prohlásila, že už brzy se čeští občané dočkají reálné pomoci od Evropské unie. „Náš nástroj SURE už brzy poskytne dvě miliardy euro na ochranu pracovních míst českých občanů,“ uvedla Leyenová na svém Twitteru.

Mimoděk tím prozradila něco, čím se pražský kabinet veřejně nepochlubil. Sdělení Leyenové česká oficiální místa nijak nekomentovala.

Babišova vláda se totiž tváří, že záchranné covidové programy financuje z rozpočtu. Praha si ale v tichosti na tyto programy zažádala o půjčku 54 miliard od Evropské unie. Brusel žádost ministerstva financí České republice o půjčku na krytí nákladů na různé sociální a záchranné programy schválil.

Půjčka na patnáct let

Celková výška výhodně úročené půjčky, za kterou spoluručí Evropská unie, je dvě miliard euro, tedy oněch asi padesát čtyřmi miliard korun. Splatnost půjčky je patnáct let.

V dokumentu, který je veřejně dostupný na stránkách EU, se uvádí, že dvě miliardy euro budou určeny „na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19“.

Je v něm také výslovně konstatováno, že česká vláda financuje z půjčky známé záchranné koronavirové programy „Antivirus“, „Pětadvacítka“ i odpuštění odvodů a zdravotního pojištění, či ošetřovné pro rodiče, kteří museli zůstat doma s dětmi, jimž uzavřely základní školy.

Babiš si původně půjčovat nechtěl

Paradoxní na celé situaci je, že ještě na jaře premiér Andrej Babiš tvrdil, že Česko žádné půjčky od EU nepotřebuje, neboť je prý získá s nižším úrokem. Po summitu EU v červenci svůj odmítavý postoj k půjčkám sjednaným EU poněkud zmírnil. „Pokud podmínky, za nichž si bude půjčovat Evropská komise, budou podstatně výhodnější, tak si půjčíme,“ uvedl Babiš.

Právě o tom se nyní vedou závěrecná jednání, která rozhodnou, zda Česko půjčku 54 miliard nakonec přijme. "O tom, zda a případně za jakých podmínek by ČR úvěr z nástroje SURE čerpala, se vedou jednání mezi zástupci ministerstva financí a Evropské komise. Nicméně i nadále platí, že pro rozhodnutí o jeho přijetí bude relevantní i vyhodnocení výhodnosti půjček poskytovaných v rámci nástroje SURE v porovnáním s dluhovým financováním prostřednictvím emise vlastních dluhopisů," uvedlo ministerstvo financí na dotaz Deníku.

Zdroj: Deník