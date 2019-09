Vedle sebe tu máte krásně opravené lázeňské domy z devatenáctého století, pěkné parky, povedené luxusní čtyřhvězdičkové hotely, ale i komunistické paneláky, monstrózní, různě opravené či zanedbané zotavovny, horskou říčku tekoucí vybetonovaným korytem. I cesta do Krynice vypadá podobně, až za Krakov dojedete po superdálnici, ale zbylých 130 kilometrů se sunete mezi kamiony až tři a půl hodiny. Vítejte v Polsku verze 2019.

Ekonomické fórum v Krynici, to jsou každoročně takové polské politické a byznysové Karlovy Vary. Polské televize dělají přímé přenosy, noviny mají zvláštní přílohy, rádia vysílají přímo ze studií před lázeňskými domy, kde se konference koná.

Za roky, co sem jezdím, a není jich málo, jsem nikdy nezažil tak sebevědomé Polsko, jaké se v Krynici představilo letos. Je to dáno i tím, že za měsíc a půl jsou v Polsku volby, kdy jde vládnoucímu Právu a spravedlnost (PiS) o hodně, možná o všechno. PiS totiž rozdělil Poláky na „my a oni“. To bylo vidět i v Krynici, kde byl hlas opozice opravdu zastoupen jen tak, aby se neřeklo.

Přestože se mělo mluvit v Krynici o Evropě, Evropské unii, nebylo o ní skoro slyšet. To proto, že právě EU je pro současnou vládu Achillovou patou. Vztahy s Evropskou komisí jsou napjaté, Brusel vyšetřuje Polsko, zda je ještě právním státem. A až rozsudek Evropského soudu zrušil „reformu“, která měla vládě umožnit zcela ovládnout soudnictví.

Možná proto nepadlo v proslovu polského premiéra Mateusze Morawieckého, který tu přebíral cenu „Člověk roku“, ani slovo o EU, evropských fondech. Přitom stovkám unijních miliard vděčí Polsko za dálnice, opravená města i modernizaci zemědělství, které vyváží kvanta potravin.

Váš „pan Evropa“



Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Polsku se dnes ekonomicky daří. V zemi pracují dva miliony Ukrajinců, přitom nezaměstnanost je jen čtyři procenta a loňský hospodářský růst skoro pět procent. Platy v Polsku jsou stejné jako v Česku, byť rozdíly mezi bohatšími a chudšími Poláky jsou větší. A světe, div se, Polsko bude mít poprvé za 30 let příští rok vyrovnaný rozpočet. „Je to jen předvolební trik, po volbách bude všechno jinak,“ tvrdí opoziční Občanská platforma. Ale i tak.

Problém je, že to mnoha Polákům takříkajíc stouplo do hlavy. „Chovají se trochu jako Rusové, když měli za Putina najednou peníze,“ říká jeden český účastník konference. „Jsou takoví nepříjemně namyšlení,“ dodává. Podle známého pořekadla o rybě, která páchne od hlavy, stačí poslouchat premiéra Morawieckého. „Máme největší továrnu na akumulátory v Evropě, jsme druzí na světě v těžbě stříbra a naše kosmetika se vyváží do sedmdesáti zemí světa,“ vyjmenovává, v čem je Polsko největší a nejlepší.

Může být i hůř

Jsou tu však mnohá ale. I Polsko vyrábí pro německé koncerny. Ne tolik a nejen auta jako my, ale stejně. A Německo brzdí. Mnohá odvětví, včetně exportního zemědělství, stojí na ukrajinské pracovní síle. Ta ale nyní míří buď do Německa, nebo se i vrací domů.

Polsko má neudržitelný důchodový systém a musí ho rychle reformovat. Zoufale tu chybí doktoři, čekací doby na lékařský zákrok jsou nejdelší v Evropě. Osmdesát procent elektřiny se dělá z uhlí, kterému tady na konferenci říkali „čisté uhlí“. Smogem zamořená země ale ukazuje něco jiného. A boj proti změnám klimatu?

Polská opozice zkouší vyhrát říjnové volby pod heslem: „Může být lépe!“ Vláda zase tím, že zrušila daně lidem do 26 let. Ale to, že v Polsku může být i hůř, že polský ekonomický tygr kulhá, to si v téhle zemi nepřipouští vůbec, ale vůbec nikdo.

Deník byl jedním z mediálních partnerů 29. Ekonomického fóra v Krynici.

