„V úterý večer, lehce před půlnocí, bylo v tunelu Lendava odchyceno vozidlo Mercedes s Admirem Sehovičem, Sabrijou Topalovičemm a Adnanem Alispahičem. Útočníci nejdříve rozbili okna baseballovými pálkami a hodili do auta dýmovnici. Při té příležitosti byl poraněn Adnan Alishapič, který musel být převezen do nemocnice. Útočníci uprchli ve vozidle Golf,“ stojí v prohlášení policie.

O tom se mohl přesvědčit hlavní rozhodčí 10. kola bosenské ligy mezi Veležem Mostaar a Borac Banja Lukou Sabrija Topalovič. Po řadě sporných výroků už to domácí fanoušci za stavu 0:2 nevydrželi a vtrhli na hřiště, Topalovič utkání kontumoval a dal se na útěk. Běsnící fanoušci Velezu ale hlavního sudího utkání spolu s čárovými sledovali, až je odchytili v jednom z mostů vzdálených zhruba 20 kilometrů od stadionu. Příznivci Velezu napadli sudí baseballovými pálkami a do jejich auto hodili dýmovnici – ta poté vzplála a celé auto sežehla.

Velmi vyhrocené balkánské derby prožili v nejvyšší bosenské soutěži fanoušci Veležu Mostar a Boracu Banja Luky. Utkání bylo těsně před koncem kontumováno ve prospěch hostů poté, co domácí fanoušci vběhli na trávník kvůli řadě nepovedených výroků rozhodčího. Příznivci Veležu si poté před stadionem na Sabriju Topaloviče počkali před stadionem a po následném pronásledování mu zapálili auto v tunelu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.