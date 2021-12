Delfíni jsou skoro lidé. Francie zakázala delfinária

V zemích Evropské unie se začíná stále více prosazovat nový pohled na to, co je a co není trápení zvířat. Ve Francii nyní přijali se zákazem zvířecích cirkusůi zákaz provozování delfinárií.

Zábavní park Marineland na Francouzské riviéře | Foto: Profimedia