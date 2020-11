Volby amerického prezidenta slibovaly napínavý souboj, ale takové drama, jehož jsme nyní svědky, asi očekával málokdo. Ještě nebyly dopočítány všechny hlasy a už pršely žaloby a výroky o ukradeném vítězství. O americké současnosti Deník hovořil s velvyslancem ČR ve Washingtonu Hynkem Kmoníčkem.

Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

USA zažívají nejtěsnější souboj v historii, zatím to vypadá na vítězství Joea Bidena, ale Trump se bude soudit. Co to udělá s americkou společností?

Ať již bude výsledek jakýkoliv, jenom potvrdí současné rozdělení americké společnosti na dvě skoro stejně silné poloviny. A v takovéto přetlačované obvykle nejde ničeho politicky podstatného dosáhnout, buďto to Senát blokuje prezidentovi, nebo prezident Senátu. Je to prostě období zápasů, které opakovaně konči nerozhodně a většina energie se pak spotřebuje na to, aby se při hádce nic nerozbilo.