Králíka na Floridě už jen tak neuvidíte. Ani mývala. Všechno sežraly krajty tmavé. Tomuto extrémně invazivnímu druhu hada, který může dorůstat až šesti metrů délky a zcela zamořil Národní park Everglades, se na slunném poloostrově nebývale daří. Všechny snahy o jeho vymýcení zatím zkrachovaly. Ale mohlo by být lépe. Pokud tedy inspekce povolí, aby se ulovené krajty mohly stát součástí jídelních lístků floridských restaurací.

Krajta tmavá | Foto: Shutterstock

Záleží na rtuti. Tak by se dal shrnout jediný problém, který by se mohl objevit při úředním povolování nového živočišného druhu na floridských talířích. Pokud hladiny tohoto těžkého a jedovatého kovu budou limitně nízké, mohly by se konečně počty krajty barmské dostat pod kontrolu.