Jaké má Karel III. bizarní požadavky? Vyžehlené tkaničky či rituály v koupelně

„Prsty prince Charlese vypadají spíše jako párky, než jako prsty,“ uvedl jeden z uživatelů na Twitteru a další se k němu přidali. Vedoucí lektor na univerzitě v Chesteru doktor Gareth Nye se vyjádřil, co by za zvláštním stavem králových prstů mohlo být. Nejpravděpodobnější je podle něj edém či zadržování tekutin. „Edém je stav, kdy tělo začne zadržovat tekutiny v končetinách, obvykle v nohách a kotnících, ale také v prstech, což způsobí jejich otok," vysvětlil deníku Daily Star. „Otok je běžný stav a většinou postihuje lidi starší 65 let, protože schopnost kontroly tělních tekutin je již v tomto věku omezená,“ uvedl.

Otok nebo artritida

Další možností by podle doktora mohla být artritida. Onemocnění postihuje oblasti rukou, specificky klouby na prstech. „Prsty obvykle ztuhnou, jsou bolavé a oteklé, a přestože léky zpravidla od bolesti pomohou, otok může přetrvávat," nastínil Nye. Otok také způsobují některé vnější faktory, jako strava s vysokým obsahem soli či některé z léků na krevní tlak, případně steroidy.

I přes veškeré znepokojení se není podle doktora čeho bát. „Oteklé prsty jsou s největší pravděpodobní známkou vysokého věku. I z chování krále Karla III. lze usoudit, že vážnějšími zdravotními potížemi netrpí," dodal Nye.

Řezník si z něj udělal srandu

Portál Daily Mail doplnil, že ze vzhledu králových prstů si vystřelil řezník z Nového Zélandu. Ve svém řeznictví začal na omezenou dobu prodávat speciálně pojmenované klobásy. „Klobáskové prsty krále Karla“ začal sdílet u příležitosti panovníkova nástupu na trůn.

Karel III. byl korunován osmého září po úmrtí své matky královny Alžběty II. Byl nejdéle čekajícím následníkem britského trůnu. Od roku 1958 mu náležel titul prince z Walesu, který rovněž držel nejdéle v historii. Jeho reputaci nepříznivě poznamenal rozvod s princeznou Dianou a jeho tajný milenecký vztah s Camillou, která se později stala jeho manželkou a vévodkyní z Cornwallu. Nyní drží titul královna manželka a Camilla Britská.