Německá organizace ve zprávě, v níž Lego kvůli modelu konvertovánu kritizuje, využila slova, která použil sám výrobce hraček o dekádu dříve. „Hlavním cílem je vyhnout se reálným zbraním a vojenskému vybavení, které mohou děti poznávat na záběrech z ohnisek napětí po celém,“ připomněli podle CNN protiváleční aktivisté zástupcům Lego text ze zprávy společnosti vydané v roce 2010.

The LEGO Technic Osprey instantly became one of the rarest LEGO sets of all time when its release was canceled today, just days before the August 1st launch. Video from @JBSpielwaren shows off the unique features of this motorized aircraft set. pic.twitter.com/ryZgMrTfii