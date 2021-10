Katastrofa si okamžitě získala velký celonárodní ohlas. Obětem byl vypraven státní pohřeb, jehož se zúčastnil i francouzský prezident. Do sbírky založené na podporu pozůstalých rodin začali okamžitě silně přispívat lidé napříč celou zemí.

V 5:53 otřásla přístavem obrovská exploze. Liberté téměř doslova vyletěla do vzduchu. Výbuch byla tak silný, že urval velký a těžký, téměř 37 tun vážící kus pancéřové desky a mrštil jím až na bitevní loď République, kotvící asi 210 metrů daleko.

Stále se však zdálo, že to není tak zlé. Posádka se snažila dostat oheň pod kontrolu a velitel lodi, kapitán Louis Jaurès, vydal rozkaz k zaplavení ostatních komor, aby se exploze nemohly rozšířit i na ně.

Až po řadě let se podařilo prokázat, že příčinou exploze byla ve skutečnosti špatně uskladněná munice. Mezitím se však musela podobná tragédie několikrát zopakovat.

| Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, The University of Washington Libraries, volné dílo

Vrak bitevní lodi Liberté po výbuchu. Loď skončila v toulonském přístavu v troskách, poškozeny byly i další lodě | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, The University of Washington Libraries, volné dílo

