Právě do tohoto období spadá například řádění gangu řízeného slavnou mileneckou dvojicí Bonnie & Clyde, tedy Bonnie Parkerovou a Clydeem Barrowem, nebo soud s chicagským zločincem číslo jedna, mafiánem Al Caponem.

Masakr spáchaný bratry Youngovými, označovaný někdy jako přestřelka v Brookline, není v Evropě tak známý jako výše uvedené příběhy, možná proto, že se na rozdíl od nich nedočkal tak slavného filmového ztvárnění. Do historie americké policie se však zapsal velmi výrazně a krvavě: na jeho konci zůstalo šest mrtvých policistů, což z něj činí nejhorší vraždu amerických policistů spáchanou najednou celého 20. století.

Z darebáčků vrazi a zloději aut

Trojice bratrů Youngových Paul, Harry a Jennings byla strážcům zákona v jihozápadním Missouri dobře známa už od 20. let, vždy ale byli považováni jen za drobné zlodějíčky. Každý z nich si v té době odsloužil nějaký čas v missourské státní věznici za vloupání a krádeže, bratři Jennings a Paul si navíc něco odseděli i ve vězení Leavenworth.

Koncem 20. let je znali již všichni místní soudci a prokurátoři pod přezdívkou "Triumvirát Youngových". Stále je však brali jen jako zloděje, kteří se nedopouštějí násilí a nejsou ostatním nebezpeční.

To se změnilo 2. června 1929, kdy Harry Young ještě s jedním spolupachatelem zavraždili Marka Noeho, missourského šéfa městské policie, když zastavil jejich auto, protože se mu nelíbilo, že Young sedí za volantem opilý. Zloděj, z něhož se stal v tu chvíli vrah, se pak ztratil i se svými bratry a údajně se asi dva a půl roku skrýval pod falešným jménem v Texasu.

Trojice přešla z drobných vloupaček na krádeže aut a postupně vytvořila jeden z největších zlodějských gangů specializovaných na auta v celých Spojených státech. Na jihu ale dlouho nevydržela, protože vazby na rodinu byly příliš silné. Koncem roku 1931 se proto Harry a Jennings, přezdívaný „Jinx“, rozhodli vrátit domů a krátce před Silvestrem se objevili na rodinné farmě v missourském městě Brookline.

Šerif věřil, že to zvládne

Brzy na to se o nich dozvěděl místní šerif. Prozradili se vlastní neopatrností. „Přivezli kradený vůz, který se jedna z jejich sester pokusila prodat prodejci ojetých aut ve Springfieldu. Tomu se však zdála tato transakce podezřelá, protože vůz nebyl veden na její jméno, ale na jméno jednoho z jejích bratrů,“ cituje americký web KSMU Ozarks Public Radio doktora Brookse Blevinse, docenta historie z Missourské státní univerzity.

Druhý den to tedy žena zkusila znovu, tentokrát s papíry na své jméno. Ani tentokrát ale neuspěla. Majitel autobazaru ji odmítl s tím, že je Nový rok a banky mají zavřeno, takže si nemůže vyzvednout peníze.

Sestra to stále nechtěla vzdát a třetí den, 2. ledna 1932, přišla ještě s jednou svou sourozenkyní do autoprodejny potřetí. Tentokrát je tam již ale čekala policie, kterou prodejce mezitím upozornil.

„Když nám řeknete, kde vaši bratři jsou, a my je chytíme dříve, než vyvedou něco horšího, bude to lepší pro ně i pro vás,“ zkusili policisté osvědčenou metodu, jež na jednu ze sester opravdu zafungovala. Přiznala, že její bratři se skrývají na farmě v Brookline, a uvedla její adresu.

Šerif Hendrix z místního obvodu následně sestavil desetičlennou skupinu složenou zčásti ze springfieldských policistů a zčásti ze svých zástupců, přičemž předpokládal, že všechno proběhne v klidu. Hendrix se totiž s rodinou Youngových ze sousedství osobně znal, byl s nimi v běžném sousedském styku a věřil, že se s bratry domluví po dobrém. „Byla to jeho první chyba,“ komentoval to o mnoho let později mluvčí springfieldské policie Matt Brown. „Zabilo ho právě to, že je trochu znal. Ale ne dost.“

To jsem já, vyjděte s rukama nad hlavou

Policisté vyrazili na farmu jen slabě ozbrojeni. Každý měl u sebe pouze jednu ruční zbraň, k níž neměl žádný rezervní zásobník. Kromě toho už s sebou vezli pouze pár granátů se slzným plynem. Nepředpokládali zřejmě žádnou bitvu. Když přijeli k domu, normálně vešli do předního dvora a zavolali, ať všichni uvnitř vyjdou ven.

Jenže nikdo nevyšel. Dům se zdál být prázdný, pak se ale ozval policista Ollie Crosswhite. „Něco jsem zaslechl. Jako kdyby uvnitř někdo chodil.“

Protože na úřední výzvu nikdo nereagoval, rozkázal Hendrix vstřelit do domu jeden plynový granát v naději, že bratry vykouří. Nezafungovalo to, nikdo se neobjevil.

Hendrix byl zřejmě stále přesvědčen, že mu vlastně nic nehrozí, proto se svým zástupcem Wileyem Mashburnem přešel k zadním dveřím a znovu zavolal, že to je on, stojí venku a chce, aby všichni vyšli s rukama nad hlavou. Když bylo vevnitř stále ticho, pokusil se spolu s Mashburnem dveře kopnutím vyrazit.

Na to, co přišlo potom, nebyl ani jeden z mužů vůbec připraven. Když vykopli dveře, ocitli se v potemnělé chodbě tváří v tvář dvěma bratrům (není úplně jisté, kteří to byli, ale má se za to, že šlo o Harryho s Jenningsem a že v domě byli pouze oni), a ti nečekali s prázdnýma rukama. Jeden držel brokovnici ráže 12, druhý loveckou pušku ráže 32-20. Oba muži zákona měli tak právě čas si uvědomit, že ty dvě zbraně míří na ně a že vystřelí. A ony vystřelily.

Masakr na farmě

Rozpoutalo se peklo. Hendrix a Mashburn padli, oba smrtelně raněni. Policisté stojící venku začali okamžitě nazdařbůh pálit do oken domu, jenže na skryté útočníky ani neviděli. Ti naopak měli policejní tým na předním dvoře jako na střelnici. I když se policisté snažili krýt za kmeny stromů, ty byly příliš úzké a malé na to, aby mohly poskytnout skutečnou ochranu, a šerifův tým se rychle dostal do smrtící křížové palby.

Během několika okamžiků byli smrtelně zasaženi další tři policisté, Tony Oliver, Sid Meadows a Charles Houser. Ostatním v přestřelce rychle došla munice, již neměli čím nahradit, zatímco útočníci uvnitř měli očividně nábojů dost. Přeživším mužům zákona nezbylo nic jiného než opustit své umírající i mrtvé kamarády a vzít nohy na ramena, aby se vzdálili z palebného pole.

U domu zůstal jediný z nich. Policista Crosswhite, jenž si jako první všiml pohybu uvnitř domu, stál v okamžiku vypuknutí přestřelky u zadního domovního traktu a po zahájení palby se kryl za poklopem vedoucím do venkovního sklepa, sloužícího coby úkryt před větrnou smrští.

Útočníci si všimli jeho přítomnosti, když se rozhodli vyrazit ven, a nedali mu ani tu nejmenší šanci. Podle pozdější rekonstrukce ho jeden z bratrů doslova přišpendlil k jeho pozici nepřetržitým ostřelováním, a druhý se zatím proplížil s brokovnicí za Crosswhiteova záda. Následovala chladná a nemilosrdná poprava výstřelem do týla.

Zatímco ve Springfieldu se narychlo formovala další útočná policejní skupina, prohlédli vrazi těla padlých policistů, okradli je o peníze i o zbraně a utekli.

Jsme mrtví, pojďte dál

Vražda šesti policistů v jediné chvíli, nejkrvavější masakr mužů zákona, jaký se do té doby ve Spojených státech udál, vyvolala okamžitě obrovské pobouření a také celonárodní pátrání. Výsledek se rychle dostavil: policie dostala zprávu, že si Jennings a Harry Youngovi pronajali pokoj v Houstonu v Texasu.

Pouhé tři dny po přestřelce, dne 5. ledna 1932, vstoupili houstonští policisté se zbraněmi v rukách do domu, v němž se pokoj nacházel. Opět se zdálo, že je prázdný, ale pak si policisté všimli zavřených dveří do koupelny. Vyzvali muže uvnitř, aby se vzdali. A začalo to znovu - bratři spustili z koupelny palbu.

Policisté se tentokrát kryli a palbu opětovali. Po chvíli zběsilé kanonády nastalo ticho, pak se z koupelny ozvalo pár osamocených výstřelů. Nato se ozval zmírající hlas: „Jsme mrtví. Pojďte dál.“

Policisté obezřetně otevřeli dveře a uviděli prostřílená a zakrvácená těla obou bratrů. Jennings Young byl už mrtvý, Harry Young ještě dýchal, ale jeho mnohačetná střelná poranění byla nepochybně smrtelná. Zemřel krátce poté. Oba muži měli u sebe i zbraně, které vzali policistům, jež povraždili na farmě v Brookline.

Kancelář soudního lékaře v Houstonu dospěla k závěru, že oba bratři se vzájemně zastřelili, aby se vyhnuli dopadení, a právě tato střelná poranění že byla ta smrtelná. Ne všichni byli s touto verzí zajedno a podezřívali policisty, že v touze pomstít své padlé kolegy Youngy doslova rozstříleli, ale prokázat se to nepodařilo a úředně zůstala verze o sebevraždě obou zločinců v platnosti.

Masakr změnil policejní postupy při zatýkání

Podle mluvčího springfieldské policie Matta Browna donutil masakr v Brookline americkou policii přehodnotit postupy týkající se zadržování osob, zejména pak, jsou-li podezřelé z toho, že používají násilí.

„Masakr představoval pro Spojené státy tu největší ztrátu na životech při vymáhání práva ve 20. století a stalo se to tady, přímo v tomto kraji. Ten den změnil způsob, jakým orgány činné v trestním řízení komunikují se zločinci,“ uvedl Brown.

Bratři Youngové sice nikdy nedosáhli slávy jiných legendárních psanců, pravděpodobně kvůli tomu, že mezi jejich nejhorším zločinem a jejich vlastní smrtí uplynula jen krátká doba, ale jejich hrůzný skutek se přesto nesmazatelně zapsal do dějin americké policie.

Pomník se jmény všech šesti zabitých policistů dodnes stojí před budovou policejního ředitelství ve Springfieldu.