Data shromážděná týmem odborníků pod vedením prof. Lindell Bromhamová z Australské národní univerzity v Canbeře ukazují, že z přibližně sedmi tisíc evidovaných jazyků jich může v nejhorším případě zmizet téměř polovina. „Podle našich výzkumů by se bez okamžitého zásahu rychlost úpadku jazyků mohla v příštích 40 letech ztrojnásobit. Do konce tohoto století by pak mohlo být 1500 jazyků ztraceno definitivně,“ uvedla Bronhamová v článku publikovaném v Nature Ecology & Evolution.