Legendární Orient Express se vrací na koleje. Nabídne atmosféru Itálie 60. let

Už i tak byl slavný, ovšem když do něj spisovatelka Agatha Christie zasadila děj své nejproslulejší detektivky, stal se Orient Express doslova legendou. Luxusní vlaky jezdící pod tímto názvem ovšem prakticky zmizely z kolejí v roce 2009. Nyní se legenda vrací. První soupravy Orient Express La Dolce Vita vyjedou v roce 2023, vagony nabídnou atmosféru Itálie šedesátých let minulého století.

Na koleje se vrátí legendární vlaky Orient Express. Pod názvem Orient Express La Dolce Vita přenesou cestující do atmosféry 60. let v Itálii. Centrálním nádražím se stane římské Termini. | Foto: Orient Express La Dolce Vita renderings by Dimorestudio