Pracovníci elektrárny v noci postupně vypínali reaktory. Ten první přitom měl začít hořet také. „Nemělo by být nebezpečí jaderného odpadu, protože tento reaktor je kvůli opravě v odstávce. Větší problém pro okolí znamenají blízké sklady vyhořelého paliva," přiznal v noci mluvčí elektrárny Andrij Tuz.

Video of the battle from the last night for the #nuclear power plant in #Energodar. pic.twitter.com/hkpPdT3z1B — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

VIDEO: Ukraine nuclear plant on fire after Russian shelling.



Europe's largest nuclear power plant was on fire Friday after the station came under fire from invading Russian forces, with Ukraine's foreign minister demanding an immediate ceasefire at the site to avoid disaster pic.twitter.com/AkVuT9dizu — AFP News Agency (@AFP) March 4, 2022

Kolem páté hodiny ranní byl požár zcela uhašen, oznámila ukrajinská záchranná služba. Ředitel elektrárny televizi Ukrajina 24 řekl, že radiační bezpečnost je zajištěna. Také americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová podle Reuters uvedla, že v Záporožské elektrárně nejsou žádné známky zvýšené radiace.

Mluvčí zařízení ráno v rozhovoru pro CNN potvrdil, že elektrárna neutrpěla při útoku žádné vážné škody. „Úroveň radiace na místě je normální," ujistil. Boje mezitím ustaly.

Podle informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii byli ve vypálené ukrajinské elektrárně zraněni dva lidé. Šlo o dva členy ostrahy.

Chci ovládnout celou Ukrajinu, řekl Putin. Lžete sám sobě, reagoval Macron

Obálky jaderných bloků jsou projektovány tak, aby vydržely pád stíhačky suchoj nebo útok raketou země-země. Nyní na místě podle Nexty funguje jeden reaktor ze šesti.

Areál jaderné elektrárny je aktuálně obsazen vojsky Ruské federace. Jaderné bloky zůstaly nedotčeny, jejich provoz zajišťuje v areálu personál. Systémy důležité pro bezpečnost jsou funkční, změny v radiaci nebyly zaznamenány, uvedl dopoledne Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Evropo, probuď se

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočním proslovu k národu uvedl: „Evropo, probuď se. Rusové pálí na reaktory největší jaderné elektrárny v Evropě. Jsou vybaveni termokamerami. Vědí, do čeho střílí."

Útok na jadernou elektrárnu je podle něj novou formou vydírání ze strany Ruska. „Ukrajina má patnáct takových zařízení. Pokud budou všechny napadeny, mohlo by to znamenat evakuaci celé Evropy," varoval.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy called on Europe to prevent a 'nuclear catastrophe' after a fire broke out at the Zaporizhzhia nuclear power plant following a Russian attack https://t.co/UHPUHRcHY6 pic.twitter.com/aScHYzYTnX — Reuters (@Reuters) March 4, 2022

Útokem na elektrárnu a závažným ohrožením bezpečnosti jsou zděšeni i světoví lídři. Znepokojení na svém twitterovém účtu vyjádřil například britský premiér Boris Johnson. Ruské jednotky ještě v noci důrazně vyzval k zastavení útoku.

Johsnon také řekl prezidentovi Zelenskému, že kvůli incidentu svolá během několika hodin Radu bezpečnosti OSN.

I've just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station.



Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Podle slov britského ministra obrany Bena Wallace si ruský prezident Vladimir Putin útokem na jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zahrává s ohněm.

„Jsem šokován nesmyslným, nezodpovědným a nebezpečným útokem na Záporožskou jadernou elektrárnu. Únik radiace z elektrárny by mohl ohrozit celou Evropu. Ruská agrese musí okamžitě skončit," napsal na sociální sítě český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Podle českého ministra školství Petra Gazdíka Česko zahájí okamžité kroky k ukončení členství ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů sídlícím v Dubně Rusku. „Není možné nadále spolupracovat na výzkumu v oblasti jaderných technologií se státem, který vojensky ohrozil mírové využití jaderné energie," uvedl na svém twitterovém účtu.

Rusko: Elektrárnu si Ukrajinci zapálili sami

Ruská strana už prostřednictvím státem vlastněné agentury RIA Novosti přišla s vysvětlením incidentu. Podle mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova je útok na elektrárnu následkem 'monstrózní ukrajinské provokace'. „Přibližně ve dvě hodiny ráno ukrajinští sabotéři z oken výcvikového komplexu elektrárny začali pálit na ruské gardisty, kteří u areálu hlídkovali. Poté, co ruská strana palbu opětovala, ukrajinští sabotéři opustili budovu a výcvikové středisko sami zapálili," vysvětlil ruskou verzi událostí Konašenkov.

Podle něj jde o 'zločinný pokus Kyjeva obvinit Rusko z vytvoření ohniska radioaktivní kontaminace'.

Zdroj: DeníkŠéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová na útok reagovala slovy, že Rusové museli zešílet. Moskva podle ní porušila ženevské konvence. „Elektrárna zatím drží," doplnila s odkazem na informace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Drábová upozornila, že elektrárna ke svému provozu potřebuje pomocné systémy, které jsou na území elektrárny, a pokud by byly zasaženy, obsluha se může dostat do problémů. „Jaderná elektrárna může být odstavena během desítek sekund, dál se pak musí chladit, ale na to jsou zařízení připravená," vysvětlila.

Závažné pro Ukrajinu může také být to, že Záporožská elektrárna dodává podstatnou část elektřiny pro zemi, uvedla. „Bude-li celá odstavena, bude to znamenat nějaké problémy v zásobování lidí elektřinou," dodala Drábová.