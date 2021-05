Podle portálu Viesti.ru z Voroněže se tomu výjevu v milionovém městě blízko hranic s Ukrajinou nikdo nedivil, nikdo se nepohoršoval ani nikdo nebyl ani vystrašen. Jsou prostě města, kde je běžné, že vám po centrálním prospektu jede stařičká volha, která má na střeše přivázaného mrtvého muže. Přehoz, do něhož bylo tělo zabaleno, potrhal vítr. Za čmoudícím veteránem vlály kusy látky jako prapory. „Kolemjdoucí bez emocí sledovali tento výjev. Pro ně to nebylo nic nového,“ napsali Viesti.

Bez Volhy ani ránu

Rusové říkají: „Bez papíru jste červem, s papírem člověkem.“ Toto tvrdé byrokratické pravidlo platí i po smrti. Bez úředního úmrtního listu není nebožtík plnohodnotným zesnulým, a nemá tak právo na pohřeb. Ale kde sehnat ten potřebný „papír“, když žijete ve vesnici vzdálené 200 nebo dokonce 500 kilometrů od města, kde pracuje ten správný administrativní pracovník vybavený příslušným formulářem a razítkem?

Portál s notnou dávkou sarkasmu píše, že štěstím v neštěstí v této divočině bývá, když se stanete obětí trestného činu. To pak přijede celý vyšetřovací tým, který vše přesně popíše, vydá potřebné dokumenty a zatkne pachatele, když se zadaří.

Průšvih v těchto chudých končinách bývá, když k úmrtí dojde z přirozených příčin. Pak mají pozůstalí problém. Samozřejmě, že i v Rusku si lze objednat převoz těla do oblastní pitevny, která vydá příslušný úmrtní list, a zpět do vsi, kde bude zesnulý pohřben. Jenže ceny jsou podle portálu absolutně „šílené“. Za obousměrnou přepravu zemřelého na vzdálenost sto kilometrů musí rodina zaplatit 14 tisíc rublů, cca čtyři tisíce korun. To ale v těchto oblastech přesahuje výši jednoho solidního měsíčního důchodu.

Letadlové lodě, či mrtví?

Ve vesnici pod Voroněží, obývanou skoro již jen důchodci, měla babička štěstí, že má souseda se stařičkou Volhou, který byl ochoten připoutat jejího manžela k zahrádce na střeše a vyrazit na cestu.

Pro „papír“ mrtví cestují ale i v kufrech, v autosedačkách, někdy čluny po sibiřských řekách. Pravidla jsou neúprosná. V Krasnojarsku je příbuzní zemřelého ignorovali, uspořádali pohřeb a pohřbili dědečka bez úmrtního listu. Museli ho vykopat, napsala Gazeta Wyborcza. Peníze na přepravu zesnulých stát nijak neproplácí. Jak informoval polský deník v souvislosti s krasnojarským případem, plánuje ale Rusko výstavbu tří letadlových lodí, což vyjde ruskou kasu na 1,5 bilionu rublů (400 miliard korun). To dělá přes osm procent ročního příjmu celé země.

Hry hrobníků

A co na to pohřební společnosti? Ty podle portálu z Voroněže nemají v úmyslu snížit ceny za přepravu těl. Naopak. V posledních týdnech své ceny ještě zvýšily. K tomu už jen perlička na závěr. Minulý týden ruská televize První kanál informovala o národním kole soutěže hrobníků. V kopání hrobů na čas na hřbitově v Novosibirsku. Dvoučlenné týmy musely ručně vykopat jámu o délce dvou metrů, šířce 80 centimetrů a hloubce 1,6 metru. Vítězové z Omsku se s tím vypořádali za 38 minut a získali cenu 30 tisíc rublů (8,5 tisíce korun). Čistota výkopu byla zkontrolována spuštěním skutečné – prázdné - rakve. Podle svých slov se omští hrobníci již těší na mezinárodní střetnutí.