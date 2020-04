Američtí vědci zveřejnili pozoruhodnou případovou studii, v níž představují první zdokumentovaný případ silikonového prsního implantátu, který dokázal změnit dráhu střely a s největší pravděpodobností zachránil život ženy, která ho nosila. Informuje o tom web Science Alert.

Vystřelil bez varování

Děsivý incident, i když nakonec bez smrtelných následků, se odehrál v kanadském Ontariu. Střelbu, k níž ten večer došlo, vyšetřuje ještě stále policie, útočník zatím nebyl dopaden. Jím použitá střelná zbraň dosud nefiguruje v žádném jiném případu a motiv jeho činu zůstává neznámý.

Jisté je pouze to, že na třicetiletou ženu se silikonovými implantáty někdo v noci na veřejnosti náhle a bez varování vypálil, zasáhl ji do oblasti prsou a způsobil jí těžké zranění.

„Pacientka nahlásila, že šla po ulici a ucítila náhlé horko a bolest v levém prsu. Podívala se dolů a uviděla krev,“ vysvětluje výzkumný tým vedený plastickým chirurgem Giancarlem McEvenue.

Projektil uvízl v těle

Po převezení na traumatologii byla žena ve stabilním stavu, bez dalších zranění, s výjimkou jediného vstřelu v horní části levého prsu. Bližší ohledání rány ukázalo ožeh vnějšího okraje rány, což naznačovalo, že útočník střílel z těsné blízkosti. Pod kůží ženy na druhé straně těla se pak dala nahmatat tvrdá hmota podobná střele, zaseknutá pod pravým prsem.

Rentgen potvrdil, že tato hmota je skutečně projektilem, jenž uvízl uvnitř těla pacientky v pravé hrudní stěně, a současně ukázal zlomené žebro, naznačující, po jaké dráze se střela tělem pohybovala. Vědci tak zjistili, že projektil vletěl do levého prsu, odkud pokračoval do pravé hrudní stěny, kde se konečně zastavil.

Následující CT vyšetření odhalilo částečné pohmoždění plicní tkáně, ale žádné nitrohrudní poranění, přestože příznaky (například přítomnost vzduchu a drobných úlomků) naznačovaly, že oba prsní implantáty zasáhla střela.

Lékaři chirurgicky odstranili oba prsní implantáty a vyňali projektil, který předali policii. Ta ho označila jako střelu ráže 0,40 s měděným pláštěm.

Implantát vychýlil střelu ze směru

Po úspěšné operaci vědci za pomoci CT vyšetření a klinických důkazů zrekonstruovali způsob, jímž se projektil v ženském těle pohyboval, a přišli na překvapivou věc.

Za normálních okolností by střela měla projít přímo levou hrudní stěnou, do níž byla vpálena, a s velkou pravděpodobností by zasáhla srdce. Fakt, že se stočila doprava, byl způsoben tím, že ji něco vychýlilo v její dráze, takže se způsobené zranění nestalo ženě osudným. Tím něčím, co střelu odklonilo, byl prsní implantát.

"Na základě klinického a radiologického vyhodnocení trajektorie vstřelu lze uvést, že jedinou příčinou vychýlení střely je levý prsní implantát. Tento implantát překrývá srdce a hrudní dutinu, čímž pravděpodobně zachránil ženě život," píší autoři případové studie.

Podle nich se implantát v okamžiku, kdy na jeho membránu tlačil vypálený projektil, zřejmě nejdřív prohnul a nakonec praskl. Skutečnost, že by prsní implantáty mohly v hypotetickém případě zpomalit vypálenou střelu, se podle nich zkoumala už dříve, nicméně případ jejich pacientky je údajně první, který na řadě důkazů ukazuje, že mohou střelu také vychýlit.

"Naše studie přispívá k dosavadním znalostem tím, že pomocí CT technologie s vysokým rozlišením analyzovala trajektorii střely u skutečného případu pacientky," píšou autoři. Přestože jsou podobné případy vzácné, tým zjistil v lékařské literatuře nejméně dva další případy, u nichž je důvodný předpoklad, že protržení implantátu při zásahem kulkou mohlo hrát roli v tom, že oběť přežila.

"Jde o nešťastný příběh se šťastným koncem, protože pacientka utrpěla jen drobná zranění a zcela se uzdravila," uzavírá McEvenue.