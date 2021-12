Až bude hotová, čeká ji místo v první desítce největších superjachet světa. To ovšem není jediná zajímavost, která se pojí s jachtou nazvanou Project Y910. Loď má totiž na rozdíl od jiných podobných plavidel velmi netradiční minulost. Dá se totiž o ní říct, že si prošla až "popelkovskou" proměnou.

Zatímco superjachty, tedy největší soukromá plavidla na planetě, většinou vznikají na objednávku a jejich účel je dán od počátku, Project Y910 vždy takovým plavidlem nebyl. „Loď byla postavená v roce 1990 v Polsku jako dopravní loď určená pro přepravu platících pasažérů. V té době ji vlastnila ruská offshore společnost a nazývala se Vladimir Chivilikhin. Patřila mezi šest sesterských lodí, osud těch ostatních není známý až na jednu, která slouží jako výletní loď,“ shrnuje web Project Y910, oficiální webové stránky plavidla.

Nekonečný příběh

Na začátku tohoto století plavidlo odkoupil nový vlastník, a začal s ambiciózním projektem jeho proměny na soukromou superjachtu. Mimo jiné byla loď prodloužena z původních devadesáti metrů na 122 metrů. Tehdy se projekt proměny jmenoval Kay. „Jenže ještě před tím, než byly zahájeny práce na interiéru, proměna lodi byla z neznámých důvodů pozastavena. Pak zmizela z očí, až se v roce 2008 objevila v Chorvatsku. A poté o ní zase dlouho nebylo slyšet," připomíná web Boat International.

V posledních letech se ale na lodi opět čile pracuje. Proměna se děje pod taktovkou společnosti Fincantieri, a plavidlo kotví v jejich docích v italském přístavním městě Terst. Poslední fáze proměny z dopravní lodě Vladimir na jednu z příštích největších superjachet také dostala nový název Project Y910. A práce se blíží do finále. „Hotový není už jen například interiér, který bude upraven podle přání nového vlastníka,“ uvádí web Boat International.

Přestože, jak píše CNN, stavba superjachty většinou trvá kolem pěti let, Project Y910 by měl být připraven na moře vyrazit dříve. „Zástupci firmy Fincantieri slibují, že poté, co si loď koupí nový vlastník, bude připravena vyrazit do roku a půl,“ píše web Boat International.

Poprvé, podruhé, prodáno

Ostře sledovaný prodej do rukou nového majitele se odehrál v uplynulých dnech. A stejně jako celý příběh lodi byl i on nezvyklý. Plavidlo se totiž dražilo. „Tím pádem se stalo největší superjachtou světa, která majitele získala tímto způsobem," upozorňuje CNN. Vyvolávací cena byla 25 milionů eur.

Jméno šťastlivce zatím není známo, podle odborníků si však kupuje poklad. „Jde o typ lodi se kterou bude možné vyrazit kamkoliv. Do Pacifiku, Středozemního moře, ale také k polárním oblastem,“ řekl pro CNN designér jachet Oliver Stirling.

Díky původnímu účelu, na který bylo plavidlo zbudované, navíc novému majiteli nabídne rozmanité využití i stran interiéru. „Jachta může být využívána jako výzkumné plavidlo, plovoucí hotel, nebo exkluzivní soukromá rezidence," zmiňují zástupci společnosti Fincantieri na webu Project Y910.

Vnitřní prostory jsou opravdu velkorysé. „Interiér nabízí prostor 2500 čtverečních metrů, ubytování pro 36 hostů v osmnácti kajutách, a prostor pro padesátičlennou posádkou," nastiňuje web Boat International.

Celá loď bude po dokončení fungovat co nejekologičtěji a příští majitel si v ní užije luxus toho nejvyššího ranku. „Na plavidle se nachází dvě přistávací plochy pro vrtulníky, venkovní bazén na nejvyšší palubě, a vnitřní rozložení počítá s vybudováním tělocvičny či barů," shrnuje server Superyacht Times.