Drama se odehrálo v úterý. Jedenáctiletá Alyssa seděla na trávníku na zastávce autobusu, když u ní zastavilo bílé SUV. Děsivé momenty, které nastaly, zachytila nedaleká bezpečnostní kamera.

„Záznam ukazuje, že dívka se muži nejdříve pokusila utéct. Ten jí ale po chvíli dobíhá. Bere jí do rukou a nese k autu. Dívka se brání, až oba s mužem spadnou na zem. Pád využívá děvče k útěku a muž pospíchá zpět k autu, se kterým odjíždí," napsala po zveřejnění události CNN. Pachatel měl v ruce nůž.

Policisté útočníka, třicetiletého Jareda Paula Stangu, dopadli po několika hodinách. O jeho vině svědčily mimo jiné stopy na oblečení. „Děvče si na trávníku, odkud se jej pokusil unést, hrálo s modrým slizem. Stejný byl nalezen na Stangově rameni," poznamenal místní šerif Chip Simmons, který ocenil Alyssinu statečnost.

Pokus o únos zachytily kamery:

Nyní o celém incidentu na kameru promluvila samotná oběť. Alyssa uvedla, že sliz na Stangu přenesla záměrně. „Podařilo se mi dostat sliz na jeho ruku. Věděla jsem, že by to mohl být důkaz, kdyby jej policisté chytili," řekla ve videorozhovoru pro Today. Podle svých slov je totiž Alyssa fanouškem amerického detektivního seriálu Law and Order: SVU, v České republice vysílaného pod názvem Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti. Detektivku sleduje pravidelně s mámou. A věří, že za to, jak se zachovala, by jí pochválila i hlavní postava seriálu, vyšetřovatelka Olivia Bensonová.

Postavu Olivie Bensonové ztvárňuje herečka Mariska Hargitayová. A ta skutečně Alysse vyjádřila obdiv. „Alysso, jsem nesmírně potěšená, že jsi v pořádku. A rovněž nesmírně poctěná, že jsem mohla být součástí tvého neuvěřitelného příběhu. Jsi neuvěřitelně statečná, silná a moudrá mladá žena. Myslím, že tým Útvaru pro zvláštní oběti by měl přidat sliz mezi svoji výbavu boje proti zločinu. Opatruj se! S láskou, tvoje fanynka číslo jedna," napsala Hargitayová na Instagramu.