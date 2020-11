"Tohle ještě neskončilo! Tohle ještě neskončilo! Fake news!" skandovali podle agentury AP lidé shromáždění u budovy Kapitolu ve státě Georgia. Podobná manifestace se konala také u sídla vedení státu Pensylvánie, přičemž podle zpravodaje televize CNN byl k vidění i transparent s nápisem "naštvaní vlastenci".

"Nevěřím tomu, s čím tady přišla AP ohledně Bidena, obzvláště vzhledem ke všem nesrovnalostem, které tam nastaly," řekl deníku The New York Times (NYT) 75letý Larry Thompson z Texasu. Trumpova kampaň však zatím u soudů neuspěla s žádným ze svých tvrzení o nekalostech při sčítání hlasů, zatímco média postupně vyvracela další a další dezinformace přicházející z republikánského tábora. "Já s tím hodnocením nesouhlasím," reagoval Thompson na výsledek, který kromě AP ohlásily i televizní stanice CNN, Fox News nebo NBC.

Prezidentovi příznivci proti údajným podvodům protestovali i v Arizoně, Texasu nebo v americkém hlavním městě. Ve Washingtonu jeden z účastníků mával cedulí s nápisem "zastavte krádež", což je heslo propagované v posledních dnech na sociálních sítích prezidentovými spojenci.

Stejná slova skandovali lidé v Lansingu, což je metropole státu Michigan. "Přepočítejte Michigan. Vím jistě, že Trump vyhrál," uvedla jedna účastnice zdejšího shromáždění. V daném státě přitom takřka kompletní výsledky ukazovaly převahu demokrata Bidena o téměř 150 tisíc hlasů.

Zmíněná žena požadující přepočet hlasů na protest dorazila v ochranné vestě a s útočnou puškou. Lidé s podobným vybavením byli dnes vidět nejen v Lansingu, ale také v pensylvánském Harrisburgu a ve Phoenixu v Arizoně. Například v Arizoně mohou lidé legálně obdržené zbraně na veřejnosti nosit podle vlastního uvážení a média zatím z protestů nehlásila žádné násilnosti či vyhrocené situace.

Trump ještě porážku neuznal

Ze zpráv z různých koutů USA nicméně bylo patrné, že mnozí Trumpovi voliči nebyli smířeni s představou jeho odchodu z čela země. Trump zatím neuznal svého oponenta Bidena jako vítěze voleb a Trumpovi voliči vyjadřovali názor, že bitva o Bílý dům ještě není u konce. "Nemyslím si, že je v tuto chvíli souboj ukončený. Myslím, že se dějí nějaké lumpárny," řekl agentuře AP Paul Petrillo ze státu Pensylvánie. Má za to, že by měl zasáhnout americký nejvyšší soud, ačkoli něco takového je možné pouze za velmi specifických okolností.

Stoupenci prezidenta se na některých místech dostávali do kontaktu se oslavujícími příznivci bývalého viceprezidenta Bidena. Jistá žena ze státu New Hampshire si po jedné takové interakci stěžovala na vulgární projevy z druhé strany. "Říkala jsem si: 'To jako vážně?' To si mohli odpustit," řekla NYT 48letá Jodi Lavoieová-Carnesová. Na adresu Bidena dodala: "Teď jste zvolený, tak je zklidněte."