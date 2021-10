Prohlédnout si město z ptačí perspektivy je pro turisty v jakémkoliv místě na planetě vždy velkým lákadlem. Od konce října se nabídka takových atrakcí ve dvou oblíbených destinacích, New Yorku a Dubaji, rozšíří. A ne jen tak ledajak, ale rovnou o dva unikáty. Dubaj nabídne největší vyhlídkové kolo na světě, s luxusními kabinami, New York zase prosklené boxy na vrcholu mrakodrapu.

Skleněným výtahem nad New York

Newyorskou vyhlídku zájemci najdou ve věži One Vanderbilt a nese název Summit One Vanderbilt. „Na nejnovější atrakci ve městě lidi vyveze do výšky zhruba 366 metrů celoskleněný výtah, umístěný zvenčí mrakodrapu. Nahoře najdou boxy se stěnami i podlahami ze skla, a v rámci aktuální výstavy i místnost plnou zrcadel,“ popisuje server CNN.

Vstupné pro jednu osobu se pohybuje v přepočtu kolem 840 korun. „Nemůžeme se dočkat, až přivítáme Newyorčany i návštěvníky města a vychutnají si jedinečný zážitek přímo v srdci Manhattanu. Věříme, že se k nám budou chtít stále dokola vracet,“ uvedl Marc Holliday, ředitel investiční společnosti, která věž vlastní. Mrakodrap je čtvrtou nejvyšší newyorskou budovou.

Atrakci Summit One Vanderbilt ale netvoří jen působivé skleněné vyhlídkové plošiny. V součtu má několik pater, naplněných multimediálním vybavením, které má zprostředkovat jedinečný umělecký zážitek. „V nabídce Ascent si lidé mohou zvolit jízdu skleněným výtahem, jezdícím zvenčí budovy, jenž nabízí dechberoucí výhledy. V programu Levitation se nachází kolekce průhledných skleněných boxů, které přesahují budovu," shrnuje CNN.

Jízda nad Dubají

Shodou okolností ve stejný den, kdy se otevře nová vyhlídka v New Yorku, si lidé poprvé užijí i novou atrakci v arabské Dubaji, jejíž podstatou je rovněž nabídnout zájemcům pohled na město z ptačí perspektivy.

Jejím zprovozněním si Dubaj na konto připíše další světové nej. „Vyhlídkové kolo Ain Dubai, které otevře 21. října, je totiž největším svého druhu na světě,“ nastiňuje CNN.

Nejvyšší bod vyhlídkového kola se nachází ve výšce 250 metrů, a stroj je přibližně dvakrát tak velký jako kolo London Eye v britské metropoli. „Nabízí 48 kabin, v každé se může najednou svézt až čtyřicet lidí,“ píše CNN. Jedna jízda bude trvat necelých čtyřicet minut, lidé za ní zaplatí v přepočtu od 760 korun.

Cena se ale může vyšplhat i mnohem výše. Záleží totiž na tom, co všechno si chce člověk v kabině užít. „V nabídce jsou tři typy kabin. Základní možností jsou běžné vyhlídkové kabiny. Svézt se ale lze i v takzvaných "společenských kabinách" - ty představují VIP verzi, a v jejich středu se nachází bar. V nabídce jsou ještě soukromé kabiny. Ty lze objednat pro speciální příležitost a na požádání se v nich podává tříchodová večeře, přičemž pobyt v této kabině je možný v době dvou otočení kola," uvádí CNN.

Prohlédněte si neobvyklé stavby z celého světa:

Stavba jedinečné atrakce trvala osm let, její otevření pozdržela pandemie. „Na stavbu bylo použito přes jedenáct tisíc tun železa, zhruba o 33 procent více, než bylo množství nutné ke stavbě Eiffelovy věže v Paříži," zmiňuje CNN.

Podle autorů projektu je obří kolo extrémně bezpečné a odolá i přírodním katastrofám. A to navzdory tomu, že je vybudováno na umělém ostrově a velkou otázkou tak bylo řešení zapuštění konstrukce do země. „Ain Dubai je nejbezpečnějším místem v Dubaji. Ze dvou základních důvodů. Za prvé, je navržen tak, aby zvládl i zemětřesení. A stejně tak je vybudován tak, aby odolal bouři odpovídající stupni 12 na Beufortově stupnici, tedy hurikánu," zmínil hlavní konstruktér a autor vzhledu kola Darren Brooke.

Díky kolu Ain Dubai se rozšíří o další bod seznam dubajských světových nej. Mezi ně už patří třeba nejvyšší budova na světě, či nejhlubší bazén na světě.