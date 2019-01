Moravskoslezský kraj - Třicetikorunové poplatky v krajských nemocnicích, ústavech a lékárnách budou z krajského rozpočtu za pacienty hrazeny od února. Nemocný podepíše jen darovací smlouvu. Na Novojičínsku jde hned o dvě zdravotnická zařízení.

Jak jste na to přišli, že lidé odkládají návštěvu u lékaře kvůli poplatkům? Jak budou pacienti řešit darovací daň za poplatky? Budete i vy, krajští radní, po ošetření v krajských nemocnicích, přijímat dar, nebo budete poplatky hradit ze svého? Každou darovací smlouvu musí schválit a podepsat krajská rada. To budete schvalovat čtyři miliony smluv? Jak k tomu přijdou jiní vaši voliči, například Ostravané, že za ně nebude poplatky hradit kraj, protože žádnou krajskou nemocnici nemají? Co občané z jiných krajů a Evropské unie?

Doslova sprcha dotazů opozičních krajských zastupitelů z KDU-ČSL a ODS padla na hlavu vládnoucí krajské koalice socialistů a komunistů při včerejším schvalování krajského rozpočtu. Ten počítá také se 120 miliony korun na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnictví za pacienty ošetřené v nemocnicích a léčebnách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Opozice je totiž zásadně proti, považuje to za mrhání penězi a nezákonné jednání. Levice argumentuje tím, že plní své předvolební sliby.

Opozice se svými dvaačtyřiceti křesly v pětašedesáti­členném krajském zastupitelstvu však neměla dost síly na to, aby vládnoucí krajskou koalici přehlasovala, třicet korun na poplatcích ušetří lidé v krajských nemocnicích od 1. února. Stejně by to mělo fungovat i v lékárnách, které jsou součástí těchto nemocnic.

Konečný: Nejčistší by bylo zrušit plošně všechny poplatky

„Domluvili jsme se na tom s představiteli ostatních krajů v zemi. Z krajského rozpočtu budou za pacienty hrazeny třicetikorunové poplatky v nemocnicích, které kraj zřizuje. Stejně to bude fungovat i v lékárnách, které v těchto nemocnicích fungují. Šedesát korun za pobyt v nemocnici a devadesátikorunový poplatek za návštěvu pohotovosti budou pacienti dál hradit ze svého,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný (KSČM).

„V rozpočtu počítáme sice se 120 miliony korun, ale náklady budou nižší. Když uhradíme jen třicetikorunové poplatky, vyjdeme asi s polovinou, tedy se šedesáti miliony. Zbytek půjde zpátky do zdravotnictví,“ dodal s tím, že pokud poslanci zruší celkově poplatky za seniory a děti do osmnácti let, bude to ještě méně. „Samozřejmě bychom byli nejradši, kdyby poslanci zrušili všechny poplatky ve všech zdravotnických zařízeních,“ prohlásil Konečný.

Jak to v praxi bude vypadat? Vše se vyřeší formou daru. Pacient nebude platit nic, podepíše darovací smlouvu. „Nemocný přijde k lékaři, podepíše papír, který bude znamenat, že mu kraj poskytl dar. Kraj pak uhradí nemocnici výslednou sumu, kterou lékaři takto vykážou. Protože každý dar musí schválit krajští radní, jednou měsíčně pak rada odsouhlasí konkrétní seznamy pacientů,“ popsal Konečný. Stejně by to mělo probíhat i v lékárnách, které provozují krajské nemocnice.

Náměstek hejtmana: V lékárnách počítáme s problémy

Hejtmanův náměstek připouští, že jde o kličkování na hraně zákona a že nejde o rovný přístup ke všem občanům. Uvědomuje si, že zejména v lékárnách může dojít ke konfliktům. „V lékárnách zřejmě nastane složitější situace. Asi je budou pacienti upřednostňovat před ostatními, protože kraj bude hradit třicetikorunové poplatky za položky na receptu. Pacientům se vyplatí udělat o pár kroků více a vybrat si léky v naší lékárně,“ míní Konečný.

Dodal, že vše krajská reprezentace konzultovala s kolegy v jiných krajích i s antimonopolním úřadem. Pacienti si podle něj také nemusejí dělat starosti se zdaněním daru poskytnutého krajem. „Zdanit se musí dar nad dvacet tisíc korun. Nepředpokládáme, že by někdo tuto částku překročil,“ podotkl Konečný.

Opozice: Jde o diskriminaci pacientů, lékařů i lékárníků

Podle bývalého náměstka hejtmana pro zdravotnictví Jiřího Veverky (ODS) odnese placení poplatků z veřejných peněz rozvoj celého kraje. „Peníze pak budou chybět někde jinde. Řešení je krkolomné, navíc protiprávní a diskriminační, ochudí se tak nemocnice, což se zpětně projeví ve zhoršené zdravotní péči,“ míní Veverka.

„Jste velmi odvážní, když schvalujete špatný, nezákonný postup a pouštíte se do zjednodušených riskantních postupů a podepisování ex post podivných prezenčních listin,“ komentoval rozhodnutí krajské koalice Stanjura.

Peníze potřebné na úhradu zdravotnických poplatků převedli krajští radní z podpory nových leteckých linek na mošnovském letišti. „Nechceme financovat neefektivní zalétávání linek, nejsou tak důležité pro občany kraje,“ zdůvodnil Konečný. Oponoval mu bývalý náměstek hejtmana pro dopravu Pavol Lukša (KDU-ČSL). „Pan Konečný se velice mýlí, když tvrdí, že se kraj bude vyvíjet, i když z Mošnova nebude létat žádné letadlo. Nebude. Nemůže rozumět tomu, co letiště potřebuje, a měl by tyto své dojmy vysvětlit zástupcům Hyundaie, kteří tady jsou, a není jim jedno, zda se bude z Ostravy létat, nebo ne,“ reagoval Lukša.

Nemocnice a léčebny zřizované krajem, v nichž bude platit kraj za občany třicetikorunové poplatky:

Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně Bílovecká nemocnice Nemocnice s poliklinikou Havířov Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Nemocnice Třinec Nemocnice ve Frýdku-Místku Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Slezská nemocnice v Opavě Sanatorium Jablunkov Odborný léčebný ústav Metylovice