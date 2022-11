Na oslavu 17. listopadu přijela do města pod Radhoštěm také senátorka za okres Nový Jičín Ivana Váňová. Připomněla, že tento den se do životů lidí v Československu zapsal dvakrát. „Poprvé, když okupující nacisté zavraždili studenta Jana Opletala a dělníka Václava Sedláčka. Následně proběhly demonstrace, nepokoje, byly zavřené vysoké školy, mnoho studentů bylo zavražděno nebo odsunuto do koncentračních táborů. O padesát let později byla Sametová revoluce, která se opřela o odkaz právě této neochvějné vůle lidí bojovat proti totalitě, o odkaz studentů hájit svobodu a lidská práva,“ uvedla mimo jiné senátorka Váňová.