Region – Ve žlutých expresech IC RegioJet , které vyjedou na trať mezi Havířov a Prahu v pondělí 26. září, si už začali rezervovat místa první cestující. V případě nedodržení jízdního řádu mají nárok na kompenzace.

Představení IC RegioJet při servisní jízdě z krnovské lakovny do Kolína, kde bude vlak vybaven novým interiérem. | Foto: Libor Běčák

Obsazené sedačky se začaly v rezervačním systému objevovat krátce po spuštění stránek, kde lze kupovat jízdenky. V prvních dnech budou mezi hlavním městem a Slezskem pendlovat tři páry vlaků. Cestující se přitom nemusí obávat, že by cestovali ve stoje v chodbičce. Každá jízdenka je určena ke konkrétnímu sedadlu bez příplatku za místenku.

To je přitom jen jeden z velkých konkurenčních tahů, kterými chce Student Agency změnit dlouhé roky kritizovaný systém osobní železniční dopravy v zemi.

Společně s předprodejem jízdenek dopravce zveřejnil další podrobnosti, za kterých bude ve svých vlacích cestující vozit, včetně cen.

Soupravy budou řazeny jako pětivozové s celkovým počtem míst cca 240 – v jednotřídovém provedení. Počet míst v jednom voze činí 48. V každém voze bude přítomen člen palubního personálu; vozy mají jak velkoprostorové tak oddílové uspořádání (kupé po 4 a 6 místech). 190 míst v soupravě je na masivních kožených křeslech používaných evropskými dopravci v první nebo business třídě.

Každý cestující má během cesty nárok na následující služby:

Servis stevardky nebo stevarda v každém voze

Plně klimatizované prostředí

Bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wi-fi

Teplé a studené nápoje zdarma – včetně luxusní kávy značky Illy; další výběrové občerstvení dostupné za nízkonákladové ceny

Denní tisk

Zesílený signál pro komunikaci mobilními telefony opakovači - tzv. repeatery

Přípojka k 230 V a další

Vlaky zastaví v 11 stanicích – Praze hlavním nádraží, Praze Libni, Pardubicích hl. n., Ústí nad Orlicí, Zábřehu na Moravě, Olomouci hl. n., Hranicích na Moravě či v Ostravě Svinově, Ostravě hl. n., Ostravě Stodolní a v Havířově.

Cestovní doba mezi stanicí Ostrava Svinov a pražským hlavním nádražím činí u většiny spojů 3 hodiny 34 minut. Rozšíření počtu spojů pak dopravce plánuje na měsíc říjen a do konce roku pak nabídne plný rozsah spojení s 9 spoji v každém směru.

„Cestující si mohou kupovat jízdenky – a to jednak on-line na stránkách www.regiojet.cz, nebo na kterémkoli prodejním místě Student Agency v České republice. Nákup jízdenek je možný také v pobočce RegioJet na pražském hlavním nádraží. Další pobočky otevře RegioJet v Pardubicích, Olomouci, Ostravě (Svinov a hlavní nádraží) a v Havířově postupně v následujících dnech. V Hranicích na Moravě, Ústí nad Orlicí a Zábřehu na Moravě bude prodej jízdenek na vlaky RegioJet probíhat ve spolupráci s provizním partnerem. V nabídce jsou atraktivní ceny. V kombinaci s bezplatnou kreditovou jízdenkou na trasu Ostrava – Praha již za 230 Kč nebo Olomouc – Praha za 190 Kč. S otevřenou jízdenkou si pak může zákazník pořídit jízdenku na trasu Ostrava – Praha za 295 Kč a z Olomouce do Prahy za 220 Kč. Slevu ze základního jízdného 25 % dostanou při nákupu na pobočce držitelé In-karet / RailPlus stejně jako dalších slevových karet RailPlus,“ informoval mluvčí společnosti Aleš Ondrůj s tím, že všichni cestující bez rozdílu mají nárok na široký rozsah služeb v ceně jízdného.

Kompenzace

RegioJet nevyužije výjimku a jako první dopravce v ČR uplatní v plném rozsahu ve vnitrostátní přepravě kompenzace dle nařízení č. 1371

U RegioJet mají cestující nárok na kompenzace jako například v SRN nebo jinde v západní Evropě

Žádné výjimky, žádná omezení. V případě jasně zaviněného zpoždění (například neschopností vozidla)

Na kolik přijde cesta na trase Havířov – Praha?

Situace 1 - 280 Kč

Mám kreditovou jízdenku a chci cestovat nejvýhodněji

Provedl jsem registraci kreditové jízdenky on-line a nabil částku na kreditovou jízdenku pro nákup jízdenek RegioJet (on-line, převodem na účet nebo na pobočce)

Využiji akčního jízdného – rezervuji si včas on-line nebo SMS vlak, kterým chci jet

Platím 280 Kč za jednosměrné jízdné s kompletním servisem

Situace 2 - 330 Kč

Koupil jsem si na pobočce otevřenou jízdenku

Na pobočce jsem si zakoupil otevřenou jízdenku nebo více (bez konkrétního data a spoje)

Vyberu si spoj, kterým chci cestovat a rezervuji si jej buď on-line nebo prostřednictvím SMS

Počet míst na otevřenou jízdenku není nijak omezen

Platím 330 Kč za jednosměrné jízdné s kompletním servisem

Situace 3 - 330 Kč

Doposud jsem jezdil s dopravcem České dráhy, jsem držitelem In-karty/RailPlus

Jdu na pobočku RegioJet a kupuji si jízdenku na spoj, kterým chci cestovat

Předložím In-kartu s logem RailPlus a získávám 25% slevu z obyčejného jízdného

Platím 330 Kč za jednosměrné jízdné s kompletním servisem

Skupina 4 - 450 Kč

Nemám žádný průkaz ani kreditovou či otevřenou jízdenku. Tentokrát jdu na pobočku a platím obyčejné jízdné bez slevy

Jdu na pobočku RegioJet a kupuji si jízdenku na spoj, kterým chci cestovat

Platím 450 Kč za jednosměrné jízdné s kompletním servisem a garancí místa v ceně.

Děti do věku 6 let cestují zadarmo

Žáci ve věku 6-15 let jízdné činí 37,5 % z obyčejného nebo zlevněného jízdného. U studentů ve věku 15-26 let platí zvláštní jízdné ve výši 75 % z obyčejného nebo zlevněného jízdného

Důchodci (RegioJet nabízí vlastní komerční slevu již od věku 60 let) – 50 % z obyčejného nebo zlevněného jízdného.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a další skupiny

U zvláštního jízdného je možné při nákupu na pobočce uplatnit také slevu RailPlus ve výši dalších 25 %

zdroj: RegioJet