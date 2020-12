V Domově Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm vymysleli, jak současné špatné dny seniorům vylepšit. Jiří Absolon, ředitel Domova Hortenzie, uvedl, že přestože v současné době nejsou v domovech seniorů povolené návštěvy, udělali takové opatření, že lidé, kteří jsou na vozíku nebo chodí, se mohou s návštěvou setkat.

„Mezi klienty domova a návštěvou je sklo, koupili jsme mikrofony na obě strany, takže návštěva a klient domova jsou sice oddělení sklem, ale mohou se vidět a mohou si povykládat,“ vysvětlil Jiří Absolon. Na dotaz redakce Novojičínského deníku, zda senioři v domově nějak ocenili pětitisícový příspěvek od vlády, Jiří Absolon sdělil, že neslyšel žádné reakce. „Ale určitě budou rádi,“ poznamenal.

Vánoce tentokrát bez společné večeře

Podobně, jako v jiných zařízeních pro seniory, i v Domově Hortenzie probíhá testování na Covid-19. „Samozřejmě, že se u nás testuje – týká se to zaměstnanců i klientů. Musím říci, že někteří klienti to berou špatně. Ne ale všichni. Mezi klienty zatím ale nemáme žádný výskyt onemocnění virem Covid-19. Co se týče zaměstnanců, zaznamenali jsme jeden případ, tak jsme ho poslali na druhý test. Zatím jsme na tom dobře, ale uvidíme, co se bude dít, protože zatím, podle mě, ta situace celkově moc pozitivní není,“ podotkl Jiří Absolon.

Blíží se poslední měsíc v roce a s ním Vánoce. Podle Jiřího Absolona to bude pro všechny určitě horší než v jiných letech, protože se klienti domova nebudou moci shlukovat. „Ale jinak chceme, aby to fungovalo stejně, jako v předchozích letech. Každý určitě dostane nějaký dáreček, cukroví, to vše je zajištěné. Rozdíl je, že nebude společná večeře. Do toho raději nepůjdeme. No, bude to horší,“ uzavřel Jiří Absolon.

Mezi příjemci je více žen

Důchod v roce 2019 v Moravskoslezském kraji pobíralo celkem 342 254 osob, a to více žen - téměř 58,4 %, tedy téměř 200 tisíc. Velmi podobná situace platila i v případě pobírání starobních důchodů v souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem. Mezi příjemci opět převažovaly ženy v poměru 3 : 2.

K TÉMATU

Nejvyšší průměrný starobní důchod byl v rámci Moravskoslezského kraje v roce 2019 vyplácen v okrese Karviná 13 883 Kč a nejnižší v okrese Bruntál 12 799 Kč.

Nejvíce příjemců starobních důchodů z Moravskoslezského kraje žilo v prosinci 2019 v okrese Ostrava-město (55 818 osob) a nejméně v okrese Bruntál (17 812 osob).

„Je to dáno tím, že ve srovnání s muži se ženy dožívají jednak vyššího průměrného věku, jednak do důchodu mohou v současnosti přecházet o něco dříve, a to podle počtu vychovaných dětí,“ komentuje vývoj Patrik Szabo, mluvčí Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

Průměrný starobní důchod se proti roku 2018 zvýšil o 1 050 Kč a činil 13 553 Kč. Rozdíl mezi výší starobního důchodu (sólo) mužů a žen se opět mírně zvýšil. Muži pobírali průměrně o cca 3 500 Kč měsíčně více než ženy. Souvisí to s dobou jejich ekonomické aktivity a také s jejich výdělky, které bývají nižší oproti mužům vlivem rozdílného druhu a charakteru zaměstnání.

Průměr v MS kraji: 13 a půl tisíce

Průměrná výše starobních důchodů sólo vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se lišila v roce 2019 o více než 1 300 Kč. Starobní důchodci v Moravskoslezském kraji v prosinci roku 2019 pobírali v průměru 13 553 Kč, což byl třetí nejvyšší starobní důchod mezi čtrnácti kraji.

Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 14 384 Kč, nejnižší v kraji Karlovarském - 13 066 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Moravskoslezském kraji o 1 050 Kč, což odpovídalo průměrnému růstu v celé České republice (+1 052 Kč).

ANKETA K TÉMATU

Co říkáte na příspěvek pět tisíc korun pro seniory a za co ho utratíte?

