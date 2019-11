„Vánoční výzdoba města bude letos v bílo-zlaté barvě. Do nových dekorací radnice investovala přibližně 150 tisíc korun,“ poodhalila tvář letošního Adventu mluvčí města Marie Machková. Nové prvky se objeví v Havlíčkově ulici a na vánočním stromu. Ty původní budou použity na ozdobení stromu v místní části Loučka.

Dominantou Masarykova náměstí je od pondělí krásný smrk, který radnice dostala darem. „Patnáct metrů vysoký smrk pochází z Libhoště a městu ho věnovali manželé Szczurkovi.

z Nového Jičína. Téměř tři metry se strom zapustil do země. Budou na něm nové baňky, hvězdy a světelné řetězy. Snažíme se o postupnou obnovu vánočních dekorací, aby na celém území města byla v jednotném stylu, v LED bílém osvětlení,“ řekla vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková.

Atraktivní novinkou je již zmíněné kluziště, které dolaďuje vánoční atmosféru na náměstích po celém světě. Nyní i v Novém Jičíně. Kluziště bude velké čtrnáct krát sedm metrů a bude v provozu až do 23. prosince, vždy od 11:00 do 13:30 hodin a odpoledne od 14:00 do 19:15, akorát v pátky a o sobotách až do 21:50 hodin,“ uvedla ředitelka městského kulturního střediska Iva Pollaková.

Mluvčí města doplnila, že o každodenní údržbu se budou starat pracovníci městského kulturního střediska a půjčovnu bruslí bude zajišťovat hokejový klub. „Vstupné na 30 minut bude stát 30 korun, za brusle se bude platit 20 korun,“ uvedla dále.

Na adventním jarmarku bude nabízet své zboží více než pět desítek prodejců v dřevěných stáncích. K zakoupení budou cukrářské i řeznické výrobky, sýrové speciality, rukodělné a textilní zboží, medové produkty a před Štědrým dnem i živé ryby. „13. a 14. prosince se na stáncích objeví i produkty z partnerských měst. Adventní trhy potrvají až do 23. prosince a každý den budou doplněny kulturním programem, například 5. prosince bude probíhat Den s Mikulášem,“ řekla na závěr Marie Machková s tím, že v ten samý den se poprvé veřejnosti představí v plné kráse nazdobený vánoční strom.