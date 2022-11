Největší jarmark bývá vždy v Novém Jičíně. Iva Pollaková, ředitelka Městského kulturního střediska Nový Jičín, připomněla, že ten letošní začíná na Masarykově náměstí 2. prosince. A potrvá až do 23. prosince.

„Kulturní akce budou každý den. V minulosti jsme začínali s akcemi až po rozsvícení vánočního stromu, ale letos budou už od začátku jarmarku,“ informovala Iva Pollaková s tím, že rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 5. prosince.

Jarmareční dny odstartují vždy v 8 hodin, odpoledne je zpestří nějaký program, ale o víkendech budou vystoupení již v dopoledních hodinách. Vystoupí místní i soubory z širšího okolí. "A prostor dostanou také žáci novojičínských škol,“ doplnila Iva Pollaková.

Úvodní den jarmarku vystoupí v 17.30 rocková kapela Apači, v sobotu 3. prosince se představí od 16 hodin Voka La Mita, vokální skupina z Hranic, a místní duo SoundMates. Neděli zpestří koncertem folková skupina Sladíme.

V dalších dnech se návštěvníci jarmarku mohu těšit na skupinu Švestka, žáky ZŠ Komenského, ZŠ Jubilejní a Dlouhá, na pěvecký sbor Ondrášek, Hudebníky z Tyršky, kapelu Klika NJ Blues, rockovou partu Věšák, rytmické duo MOKA, historickou hudbu Calata, skupinu Druhá náhoda, pěvecký sbor Ondráš, vystoupení ZŠ Galaxie, kapelu Fčil a Tu, dětské těleso Brouci, flétnový soubor ZŠ Komenského 66, skupinu The Yellow Socks, Olympic Revival Ostrava, orchestr The People, Městskou dechovou hudbu Nový Jičín a JG Dix, revival ReLucie. Až z kremnických kopců dorazí Janko Kulich & Kolegium si koledujú. Dále se předvede pěvecký sbor Puellae et Pueri, folkrockoví Fojti, peruánsko-české trio Chasing Eagles, smíšený pěvecký sbor KOS, vokální soubor Sextet+, kapela Legendy se vrací, zpěvačka Kristy, seskupení hudebníků Hospodský bordel a cimbálová muzika Polajka, která vystoupí v poslední den jarmarku v 10.30.

Malí se mohou těšit na pohádky – v neděli 11. prosince od 10 hodin ve vestibulu radnice zahraje Duo – Divadlo Ostravice pohádku O perníkové chaloupce, o týden později na stejném místě a ve stejnou dobu uvede pohádku Ukradený stromeček Divadlo plyšového medvídka.

Ve středu 7. prosince se na náměstí uskuteční celorepubliková akce Česko zpívá koledy s Deníkem. Dětský pěvecký sbor Ondrášek nasadí tón v 17.30. Letos se do ní na Novojičínsku zapojila také města Frenštát pod Radhoštěm, Příbor, Bílovec a Fulnek.

Vánoční jarmarky v jiných městech na Novojičínsku se budou konat většinou o sobotách. Už 4. prosince se koná první Fortelný jarmark spojený s akcí Restaurant day v kulturním domě v Příboře, kde pro dobrou náladu zahrají Martin Galia a přátelé. V nabídce budou rukodělné výrobky, jarmark zpestří dílnička pro děti. Další sobotu 10. prosince bude v Příboře vánoční jarmark na náměstí S. Freuda.

Ve stejnou sobotu si užijí vánoční trhy v Odrách na Masarykově náměstí. Vystoupí skupiny BosoBos a Stanley´s Dixie Street Band, k vidsění bude vyřezávaný betlém a živé ovečky, betlémy v Muzeu Oderska či vánoční výstava v městské galerii.

V sobotu 17. prosince se koná adventní jarmark na náměstí ve Štramberku. Kdo bude chtít, může se zúčastnit komentované prohlídky Štramberkem za betlémy. O tři dny později, 20. prosince, se uskuteční farmářský trh Slezský rynek na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm.