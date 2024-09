Finanční referent/ka, účetní z:28.8.2024 https://www.suchdol-nad-odrou.cz/uredni-deska?filesRenderer-objectId=11391997&id=86&action=detail&do=filesRenderer-download Doba pro trvání pracovního poměru: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce Předpokládaný nástup: 1.11.2024, popř. dle dohody Stručná náplň práce: komplexní vedení účetnictví obce vč. zpracování závěrečných účtů obce a účetních závěrek komplexní vedení rozpočtu obce evidence majetku, závazků a pohledávek obce příprava podkladů pro přezkoumání hospodaření zpracování statistických výkazů zajišťování platebního styku s bankou zpracování podkladů pro komunikaci s příspěvkovou organizací (základní školou) Předpoklady stanovené dle §4 zákona č. 312/2002 Sb.: státní občan ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - nutnost ovládat český jazyk věk minimálně 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost Požadavky: Kvalifikační požadavky: středoškolské/vysokoškolské vzdělání ekonomického směru praxe v účetní problematice min. 2 roky znalost zákona o účetnictví, zákona o obcích a rozpočtových pravidlech územních celků, znalost správního řádu dobrá znalost práce na PC/uživatelská znalost MS Office samostatnost, spolehlivost a pečlivost Výhodou: praxe ve veřejné správě znalost problematiky DPH zkušenost s účetním systémem Gordic zkouška zvláštní odborné způsobilosti; v případě, že vybraný uchazeč zkoušku nebude mít, bude povinen ji složit nejpozději do 18 měsíců od přijetí do pracovního poměru. Nabízíme: platové podmínky: platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 10. platová třída s tím, že stupeň bude stanoven dle délky započitatelné praxe. Na základě pracovních výsledků a v souladu s platnou legislativou je po zkušební době předpoklad přiznání osobního příplatku a dalších platových benefitů. stabilní zázemí a jistotu zaměstnanecké benefity (dovolenou v délce 25 dnů, příspěvek na stravování, osobní konto - příspěvek na penzijní připojištění, popř. soukromé životní pojištění, sportovní aktivity, tábory a rekreace) Bližší informace poskytne: p. Zdenka Bergerová, vedoucí finančního odboru městyse Suchdol n/O, telefon: 556770108, mail: bergerova@suchdol-nad-odrou.cz nebo Ing. Lucie Boráková, starostka městyse Suchdol n/O, telefon: 556770102, mob. 602 570 824, mail: starostka@suchdol-nad-odrou.cz Přihlášku k výběrovému řízení včetně požadovaných dokladů doručte v obálce označené „finanční referent/ka, účetní“ na adresu: Úřad městyse, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou nejpozději do 30.9.2024 do 17:00 hod. Městys Suchdol nad Odrou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu a bez udání důvodů či nevybrat žádného uchazeče. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni. Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně do 30-ti dnů po skončení výběrového řízení vyzvednout na úřadě městyse. Po této lhůtě budou nevyzvednuté přílohy přihlášky skartovány. 23 390 Kč

