Ve dvou místnostech vytvořil expozici, která připomíná odliv lidí z Lichnova a širokého okolí do Ameriky, kde na ně mělo čekat lepší živobytí. Součástí expozice jsou nejen různé předměty ale zejména rozsáhlé seznamy exulantů, do nichž jezdí nahlížet v rámci pátrání po svých předcích desítky potomků a příbuzných našich „krajanů.“ Část expozice je věnována také historii obce Lichnov.

Alena Dobečková se s Josefem Šimíček znala dlouhou dobu. „Před těmi dvěma roky, když měl osmdesát, mi Josef Šimíček řekl, že končí a pokud to nevezmu, tak všechno, co je ve vedlejší místnosti, rozdá. Dokonce i v hospodě prohlásil, že končí. Byla jsem už na důchodě, tak se mnou tak trochu počítal,“ říká Alena Dobečková a upřesňuje, že v listopadu 2020, než začal covid, jí Josef Šimíček muzeum předal. „Dokonce mi koupil kroniku, abych každý rok zapsala, co se tady dělo,“ poznamenává Alena Dobečková.

Práce v muzeu ji baví, kromě toho, že v něm pořádá různé výstavy, v současné době k Velikonocům, o prázdninách vymýšlí program v muzeu pro pro letní školní družinu, kterou navštěvují vždy po dva týdny na konci srpna žáci 1. stupně základní školy.

„Ta letní družina tady do muzea chodí každoročně. Když tady byli poprvé, tak cestovali a dostali se až do té Ameriky. Měla jsem pro ně připravených plno věcí, které se týkají Ameriky. Děti třeba ochutnaly pekanové ořechy, dozvěděly se mnoho věcí a dělaly potom i nějaké testíky. Když jsem se dětí ptala, co jim připomene slovo Amerika, odvětily, že Indiány. Tak jsem jim inspirativně připravila Cestu za indiány. To si tenkrát udělaly totem. Loni chtěly něco ke kosmonautice. Tak jsem pro ně připravila program o Vesmíru. A letos chtějí něco o Harry Potterovi, takže to budou kouzla a čáry,“ upřesňuje Alena Dobečková a zdůrazňuje, že z návštěv školní družiny a škol vůbec má velkou radost.

Muzeum otevírá Alena Dobečková vždy na Velikonoce a sezonu má až do 1. října. Expozice je přístupná vždy po předchozí domluvě. Kontakty na Alenu Dobečkovou jsou uvedené na webových stránkách obce Lichnov.

Kromě toho ale muzeum otevírá také 16. října, kdy je Světový den chleba, v každou adventní neděli, na Štěpána, na Silvestra a na Tři krále.

V loňském roce bylo muzeum v Lichnově otevřeno čtyřiačtyřicetkrát a navštívilo ho 627 lidí, z cizinců to byli návštěvníci z Texasu, Srí Lanky a Francie. Jezdívají ale lidé i z různých koutů naší republiky. „Předloni tady zavítal dokonce Alexandr Vondra, když byl na návštěvě ve Frenštátě pod Radhoštěm,“ zmiňuje Alena Dobečková s tím, že návštěvníci mají v muzeu koutek, kde mohou posedět a studovat nebo hledat své předky. Muzeum spadá pod ministerstvo kultury, takže všechny návštěvy musí Alena Dobečková evidovat. „Ta čísla ale zajímají i obec, která dává peníze na údržbu. Je dobře, že se tady lidi naučili chodit,“ uzavírá Alena Dobečková.