Trojanovice - Setkání s fanoušky InstaForex Loprais Teamu proběhlo první únorový den v beskydském hotelu Troyer. Aleš Loprais jim za velkou podporu poděkoval a už spřádá plány na další ročník.

Během páté etapy volal domů, aby rodině řekl, že je v pořádku, ale v letošním ročníku dakarské rallye končí. Technický problém s baterií udělal z jeho do té doby nepolapitelné Princezny Šípkovou Růženku. „Ve finále se auto podařilo díky jedné německé posádce,roztlačit a dojeli jsme s dvouhodinovou ztrátou," popsal závěr smolného dne pilot závodní tatry Aleš Loprais.

Zklamání bylo veliké. Už třikrát ztratil Dakar z druhého místa, tentokrát dokonce z prvního. Nakonec se však na druhý den opět postavil na startovní čáru, aby se vydal vstříc jihoamerickému dobrodružství a konkurentům ukázal, že i malý tým si může plnit velké sny. Za volant usedl především kvůli obrovské podpoře fanoušků, kteří ho na dálku, především prostřednictvím sociálních sítí, hnali dál. A tak jim chtěl poděkovat právě trojanovickým setkáním. „Chtěl bych všem poděkovat, protože nebýt jich, tak bych soutěž ani nedojel. Byl jsem opravdu na zlomu toho, jestli pokračovat, nebo ne, ale ta podpora byla tak obrovská, že člověk jel dále pro lidi. A ve finále to stálo za to. Snažil jsem se a ještě doteď odpovídám fanouškům a moc jim za to děkuji," ocenil Aleš Loprais podporu motoristických fandů.

Bude Královna úspěšná?

Z letošního ročníku, který nakonec dokončil jako šestý (dokázal v sedmi etapách skončit „na bedně", z toho jednou vyhrál), si s odstupem bere ponaučení, a především zkušenosti do budoucna. Už teď se těší, až poprvé usedne někdy na začátku dubna do své Královny 69. „Stavíme novou Královnu. Dostane nový motor, nové srdce, a už se na to těším. Doufám, že bude mít více koní a větší výkon. Před námi je spousta novinek a další nový projekt začíná," plánuje Aleš Loprais.

Během odpoledního setkání rozdal u jedné ze závodních tater bezpočet podpisů, stejně jako jeho strýc a dakarská legenda Karel Loprais, který v Trojanovicích také nemohl chybět.

„Bývala to tradice, že když jsme odjížděli, nebo jsme se vraceli, že jsme auta vystavili na náměstí. Dneska je to v pěkné přírodě. Myslím si, že je to krásná změna," řekl všem přítomným.

Za nevídanou bojovnost ocenila borce z InstaForex Loprais Teamu také frenštátská starostka Zdeňka Leščišinová. „Vůbec nezáleží na místě, na kterém jste byli, protože si myslím, že jakékoliv umístění, jakékoliv dojetí ve zdraví je úspěch, a za to bych vám chtěla za celé město i fanoušky poděkovat. Jsme rádi, že vás máme," pronesla starostka.

Mezi stovkami fanoušků nechyběli ani kamarádi Robert a Dominik z Trojanovic a pro Aleše Lopraise a jeho parťáky měli jen slova chvály.

„Dakar jsme sledovali a jsem spokojený. Aleš konečně dojel a šesté místo je v takové konkurenci výborný výsledek," ocenil výkon Robert a na závěr popřál Aleši Lopraisovi to, co je snem jeho i snem tisíců fanoušků, díky kterým nejtěžší světovou rallye dokončil s parádním výsledkem: „Aby se vyvaroval technických problémů a dočkal se vysněného prvního místa v cíli."