Josef Odstrčil, vedoucí KIC Sněženka, Nový Jičín

Pro mě je rozhodující transparentnost. Měl by zvítězit ten kdo bude transparentně zveřejňovat příjmy i výdaje, aby z toho bylo jasné, jak a za co město vynakládá peníze. Myslím si ale, že právě to se objeví ve slibech politiků, tak jako se to objevuje pokaždé, a pak se to někde vytratí.

Josef Odstrčil.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek