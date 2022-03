Provoz KACPU je nepřetržitý - přehled o tom, co vše poskytuje, včetně kontaktu a adresy, najdete na konci článku.

Před pavilonem A na ostravském výstavišti Černá louka, kde se předtím přes rok očkovalo proti covidu, stojí už od rána v úterý 8. března fronty ukrajinských uprchlíků. Opět převažují ženy a spousty dětí, nechybí též senioři a tentokrát i muži – v tuzemsku žijící příbuzní, případně vojenské služby neschopní. Vjezd do areálu volný, všude tabule navádějící k novému Krajskému asistečnímu centru pomoci.

Otevřeno nonstop

Válečných uprchlíků se zde ujímají dobrovolníci z Českého červeného kříže (ČČK). „Otevřeno nonstop, dokud bude krize…“ říká Alžběta Hrabovská, ředitelka zdejší pobočky ČČK. Pomáhají zde i hasiči, policisté, pracovníci zdravotních pojišťoven i pracovních úřadů. A nechybí ani překladatelé.

Evangelická pastorka Tatiana tu kmitá, jako by jí pětašedesát ani nebylo, sama je uprchlice z města Brovary u Kyjeva, o krajany se stará i v rámci duchovní péče.

Evangelická pastorka Tatiana míní, že Ježíš může pomoci i Putinovi - aby táhl!Zdroj: Deník/Radek Luksza

„Velká rána v srdci, Ježíš, náš pán, ale pomáhá,“ poznamenává. S tím, že pomoci samozřejmě může také samotnému ruskému prezidentovi – ať už nechá její zemi na pokoji a pakuje se se svou válečnou mašinérií pryč!

Cenná ruština

„Nejvíce se ptají, jak dlouho budou čekat,“ popisuje dotazy klientů Veronika, jinak studentka Ostravské univerzity.

Obor „Ruština pro tlumočení a překlad“ se jí nyní náramně hodí a pro válečné uprchlíky je podle ní tento jazyk i nejlepší možnost, jak se domluvit.

Ukrajinsky z lidí ochotných pomáhat mluví málokdo, anglicky je problém zase na druhé straně. Někdy zabere polština, slovenština.

V patře odpočívají mezi registrovanými i Katrina, Margarita, Julia (dospělí), Marian, Timofej, Emma a Lisa (děti) z Dněpropetrovsku.

Dněpropetrovsk vyměnili za Ostravu, chtějí zůstat do konce války a pak se vrátit.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Mají za sebou skoro třídenní cestu, na kterou vzpomínají gesty se staženými rameny – namačkaní s asi půldruhou stovkou dalších v železničním vagonu pro osmdesát pasažérů.

„Rádi bychom zůstali tady v Ostravě, hledáme možnosti,“ poznamenávají.

Jídlo je zdarma

Krajské asistenční centrum pomoci (Černá louka 3235, Moravská Ostrava, +420 771 23 52 23) slouží právě k tomu, aby se Ukrajinci v tuzemsku zapsali, zřídili si zdravotní pojištění a dostali informace k práci i ubytování.

Krajské centrum pomoci Ukrajině na Černé louce v Ostravě.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Jídlo tu fasují gratis… a hned po prvním dni si tu ochranka bohužel musí dávat pozor na vyžírky českého původu z ulice, které se snaží si u bufetového pultu přilepšit.

Ostravské středisko je teď s humanitárním městečkem ve Vyšních Lhotách největším zázemím pro válečné uprchlíky v kraji.

Krajské centrum pomoci Ukrajině na Černé louce v Ostravě.Zdroj: Deník/Radek Luksza

„Našim areálem prošlo na 2200 lidí, většina se zdržela ani ne čtyřiadvacet hodin a pokračovala dále. Zájem ale opadá, většina Ukrajinců jede dále hlavně na Prahu,“ dodává Jan Piroch ze Správy uprchlických zařízení k momentální situaci ve Vyšních Lhotách.

K TÉMATU

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (Регіональний центр допомоги Україні) - co poskytuje:

- registrace žadatelů podle pořadových čísel

- migrační a ubytovací služby

- lékařskou ošetřovnu

- pomoc úřadu práce

- asistenci zdravotních pojišťoven

- odpočinkovou část se skládacími lůžky a židlemi, občerstvení, dva dětské kouty, dva boxy s nábytkem na přebalování malých dětí, ošetřovna a místnost pro psychologického interventa.

- v modrém stanu HZS ČR před pavilonem A jsou připraveny klece, žrádlo i hračky pro domácí mazlíčky.

Provoz stanu bude od 7 do 19 hodin.



Provoz KACPU je nepřetržitý. Koordinátorem KACPU je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.



Bezplatná telefonická linka MS kraje - 800 720 210 - je v provozu denně od 7 do 19 hodin.

Telefonní linka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra +420 974 801 802



Více informací na webu kraje zde.