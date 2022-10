Krajský cyklokoordinátor Tomáš Novák sdělil, že na této a podobných sportovních akcích Moravskoslezský kraj chce podpořit zájem dětí o sport. „Setkáváme se s tím, že nejen kvůli pauze vynucené pandemií děti málo sportují a snižuje se jejich zdatnost a koordinace pohybu. Chceme ukázat, že jízda na kole na čerstvém vzduchu a soutěže mohou být velká zábava. A pravidelné výlety na kolech mohou být výborným programem pro celou rodinu,“ uvedl Tomáš Novák s tím, že na akci se lidé mohou zeptat i na rozvoj cyklistických tras a cykloturistiky v Moravskoslezském kraji. „Lidé mohou získat i spoustu tipů na výlet u stánků našich turistických oblastí. Informace o tom, jak jezdit na kole bezpečně, zájemci zjistí na workshopu BESIPU,“ doplnil krajský cyklokoordinátor.

Heipark v Tošovicích u Oder už chystá sezonu, podívejte se, jak se na vás těší

Od 9 do 10 hodin je registrace závodníků, ve stejnou dobu budou probíhat tréninky na dětském trailu a od 10 do 13 hodin budou na tomto trailu závody, hned po nich bude vyhlášení výsledků závodů. Závodit se bude v několika kategoriích: odrážedla do 5 let na 100 metrů, kolo 3 až 5 let na 100 metrů, kolo 6 až 7 let na 250 metrů a kolo 8 až 10 let na 350 metrů. Ve všech kategoriích soutěží holky a kluci zvlášť.

Od 9 do 13 hodin budou probíhat tréninky na pumptracku, závody tam začnou v 13.30 hodin a skončí v 16 hodin, hned poté rovněž dojde na vyhlášení výsledků závodů. Soutěží se v šesti kategoriích na kolech – holky, kluci od 11 do 14 let, juniorky, junioři od 15 do 18 let a muži, ženy od 19 do 99 let.

Heipark Tošovice u Oder: adrenalin a zábava, počasí tu láká všechny generace

Návštěvníci do 6 let včetně mají vstup na všechny atrakce zdarma, ostatní návštěvníci mohou zakoupit jednotné vstupné na atrakce za 200 korun. Do HEIbikeparku bude zvýhodněný jednotný vstup v ceně 200 Kč.

Podobná akce se bude konat ještě 29. října v areálu Kopřivná na Bruntálsku. A v příštích letech pak kraj plánuje Dny na kolech a lyžích pořádat pravidelně.