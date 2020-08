Podívejte se: Odstavené auto u dálnice poblíž Oder zajímá už jen vandaly

Je to už zřejmě déle než tři měsíce, když se na obslužné komunikaci v Mankovicích naproti sjezdu z dálnice D1 ve směru od Ostravy objevil osobní automobil Renault Laguna. Vypadalo to, že vozidlo s registrační značkou 7T9 1178 odstavil majitel kvůli poruše. Tomu by napovídal červený reflexní trojúhelník usazený za zadním sklem uvnitř automobilu.

Z Renaultu Laguna odstaveného nedaleko dálnice v Mankovicích se stal časem vrak. | Foto: Deník / Ivan Pavelek