„Autobusový záliv bude upraven tak, aby mohly autobusy najíždět co nejblíže k nástupní hraně, což usnadní nástup a výstup lidem se zdravotním handicapem, seniorům i maminkám s kočárky. Dojde rovněž k předláždění stávajícího nástupiště, přístupových chodníků, úpravám odvodnění a terénu. Veškeré práce by měly být hotové do konce září,“ uvedla Jitka Pechová z odboru rozvoje města s tím, že náklady celého projektu činí bezmála 860 tisíc korun a z toho téměř 60 procent pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.