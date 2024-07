Obecní úřad ve Vražném na Novojičínsku, kde vrak stojí, prý nezmůže nic, protože stará bílá dodávka stojí na soukromém pozemku. Majitelka nemovitosti žádný problém nevidí, dokonce tvrdí, že tím chrání svůj pozemek.

Starousedlíci vzpomínají, že na adrese Vražná 55 kdysi fungovala slavná hospoda U Orsága. Zmiňuje ji i obecní web coby architektonickou zajímavost kvůli hrázděnému zdivu věžičky. Objekt léta chátral. „Noví majitelé jej byli nuceni zbourat, stalo se tak v roce 2011,“ píše se na webových stránkách.

Lokalita poblíž cedulí Vražné a Vražné-Hynčice dnes připomíná džungli se zbytky oplocení a budov. Obraz zkázy dokresluje bílá dodávka, na kterou už dávno kdosi nastříkal: „Určeno pro odtah! 4 roky tady hniju! Ostuda, fuj!“

Majitelka: obrana proti skládce

Starosta Vrážné Lukáš Bršťák odhaduje, že vrak tam stojí nějakých deset let. „Odstavený je na soukromém pozemku, kdo ho tam dal, nevíme. Sice to občanům vadí, ale nedá se s tím nic udělat, protože to není obce, nemáme se k tomu jak postavit,“ tvrdí starosta. Vlastníka nemovitosti tu znají, ale podle starosty na výzvy nereaguje. Jednou dvakrát do roka poseká bujný porost, ale jinak se tam nic neděje.

Majitelka pozemku Renata Chamrádová vidí situaci po svém: „Dodávka stojí na mém a nevidím důvod, proč by měla lidem vadit. Je tam navíc kvůli obyvatelům obce, kteří tady založili skládku. Byly sem vyvezeny plné vlečky betonu. Od doby, co tu stojí auto, sem nikdo nic nevozí.“

Dodávku navíc považuje za potřebnou překážku vjezdu na pozemek, kde se nachází i bývalá ledárna hostince U Orsága. „Tam také házeli všechno možné, dělali si z toho skládku,“ otáčí se do sousedství. „Já informace o skládkách na tomto pozemku nemám,“ reagoval na slova majitelky starosta Lukáš Bršťák.

Ta říká, že plány na budoucí využití pozemku zatím nemá. Autovrak, který hyzdí okraj Vrážného, používá jako "reklamní plochu" podnikatel s autovraky, lepí na něj své nabídky.