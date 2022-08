Bude jich hodně! Expremiér Babiš už zítra zahájí mítinky v MS kraji

/PŘEHLED ZASTÁVEK "BABIŠ TOUR" V KRAJI/ Na sever Moravy a Slezska míří expremiér Andrej Babiš rovnou s obytňákem. Celkem na devatenácti místech se od pondělí 22. srpna do středy 24. srpna zastaví v rámci předvolební kampaně na podporu kandidátů hnutí ANO do zastupitelstev měst a obcí a do Senátu podiskutuje s občany.

Babiš dorazí do MS kraje s obytňákem. Na snímku při zastávce v Táboře. | Foto: Deník/Jiří Dintar