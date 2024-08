„Letos v prosinci tomu bude sedm roků, co jsem začala fotit, když mne známá oslovila, zda nechci zapózovat před jejím objektivem. Já si řekla, proč ne, kdy jindy, než teď? No, a velmi se mi to zalíbilo,“ tvrdila Karin. A se smíchem prozrazovala, proč se specializuje zrovna na ženy: „Jsou krásné!“

Jejich půvab se rozhodla spojovat s opuštěnými objekty, mnohdy ve velmi zchátralém stavu. „Fotím nejraději v urbexu,“ vysvětlovala v jednom bývalém hostinci na Novojičínsku, jež se spolu s dalším průmyslovým objektem staly jejími domovskými ateliéry. Po každém takovémto focení její první kroky vedly do koupelny, kde ze sebe smývala špínu a prach.

close info Zdroj: Deník/Radek Luksza zoom_in Karin Petrskovská fotí ráda ženy, a to v urbexovém prostředí, 28. 8. 2024.

„Nevím, jestli se mé snímky liší od jiných fotografů. Ale lidi říkají, že už mou tvorbu rozpoznají, že jsem čímsi specifická … ale já si to až tolik nemyslím,“ nechala se slyšet fotografka, která je sama nepřehlédnutelná ať už tetováním, či napůl vyholenou hlavou s hřívou zrzavých vlasů. „Volím třeba jiné úhly, fotím od podlahy, či svrchu, nebo si různě ty ženy nastavuji pro netypické pózy.“